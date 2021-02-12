В бельгийском зоопарке впервые за 25 лет родились дикобразы
Двое близнецов-дикобразов стали новыми питомцами зоопарка в бельгийском городе Мехелен. Их отец по кличке Локи поселился..
Дата загрузки: 2021-02-12
Малыши появились на свет сразу с иглами.
[смотрительница зоопарка]:
«У маленьких детёнышей иглы мягкие. Это облегчает роды. Острые иглы причинили бы боль матери. Они станут твёрдыми через три-четыре недели».
Благодаря иглам у дикобразов в дикой природе почти нет врагов. Грозное оружие отпугивает даже хищных кошек.
Маму детёнышей зовут Стекельтье. В зоопарке Мехелена маленькие дикобразы родились впервые за последние 25 лет.
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