Телеканал NTD

В бельгийском зоопарке впервые за 25 лет родились дикобразы

В бельгийском зоопарке впервые за 25 лет родились дикобразы

Двое близнецов-дикобразов стали новыми питомцами зоопарка в бельгийском городе Мехелен. Их отец по кличке Локи поселился..

Дата загрузки: 2021-02-12

Двое близнецов-дикобразов стали новыми питомцами зоопарка в бельгийском городе Мехелен. Их отец по кличке Локи поселился здесь чуть больше трёх месяцев назад, и никто не ожидал, что потомство появится так быстро. Так что рождение детёнышей – приятный сюрприз для смотрителей.

Малыши появились на свет сразу с иглами.

[смотрительница зоопарка]:
«У маленьких детёнышей иглы мягкие. Это облегчает роды. Острые иглы причинили бы боль матери. Они станут твёрдыми через три-четыре недели».

Благодаря иглам у дикобразов в дикой природе почти нет врагов. Грозное оружие отпугивает даже хищных кошек.

Маму детёнышей зовут Стекельтье. В зоопарке Мехелена маленькие дикобразы родились впервые за последние 25 лет.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...