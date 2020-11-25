40 тысяч человек уже бежали в Судан, спасаясь от боёв в Эфиопии
Эфиопец Филимон никогда не думал, что станет беженцем. Однако недавно ему пришлось уехать из родного региона..
Дата загрузки: 2020-11-26
«Если бы мы остались в нашем городе, то подверглись бы большой опасности. А здесь мы, по крайней мере, в безопасности. Мы не слышим взрывов или стрельбы. Тут безопасно. Но тут тоже есть трудности. Когда мы бежали, то не взяли никаких вещей».
По данным ООН, в Судан из Эфиопии уже бежало около 40 тысяч человек. Только за последние выходные их стало больше на пять тысяч. И каждый день прибывают тысячи новых.
На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что вокруг столицы Тыграя города Мэкэле увеличивается количество танков.[Равина Шамдасани, пресс-секретарь УВКПЧ ООН]:
«Крайне агрессивная риторика, которую мы слышим с обеих сторон по поводу боёв в Мэкэле, очень провокационная. Из-за неё и без того уязвимое и напуганное гражданское население окажется в смертельной опасности».
Бои ведут правительственные войска с одной стороны и Народный фронт освобождения Тыграй с другой.
Проверить сообщения, поступающие оттуда, сложно. При этом обе стороны заявляют об успехах. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сказал, что солдаты противника сдаются. Однако противоположная сторона заявляет, что продолжает сопротивление и разгромила элитное подразделение правительственной армии.
Бои вспыхнули 4 ноября на фоне роста напряжённости между центральными властями и правительством автономного региона. С тех пор тысячи человек были вынуждены бежать из своих домов.
Абий в прошлом году был удостоен Нобелевской премии мира за то, что положил конец давнему противостоянию с Эритреей. Он сказал, что не будет вести переговоров с военными Тыграя.
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