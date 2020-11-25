40 тысяч человек уже бежали в Судан, спасаясь от боёв в Эфиопии

Эфиопец Филимон никогда не думал, что станет беженцем. Однако недавно ему пришлось уехать из родного региона..

Эфиопец Филимон никогда не думал, что станет беженцем. Однако недавно ему пришлось уехать из родного региона Тыграй и поселиться под открытым небом в приграничном районе Судана. Он бежал от боевых действий, которые развернулись там между правительственными войсками и местными вооружёнными формированиями. [Филимон, беженец из Эфиопии]:«Если бы мы остались в нашем городе, то подверглись бы большой опасности. А здесь мы, по крайней мере, в безопасности. Мы не слышим взрывов или стрельбы. Тут безопасно. Но тут тоже есть трудности. Когда мы бежали, то не взяли никаких вещей».

По данным ООН, в Судан из Эфиопии уже бежало около 40 тысяч человек. Только за последние выходные их стало больше на пять тысяч. И каждый день прибывают тысячи новых.

На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что вокруг столицы Тыграя города Мэкэле увеличивается количество танков.

[Равина Шамдасани, пресс-секретарь УВКПЧ ООН]:«Крайне агрессивная риторика, которую мы слышим с обеих сторон по поводу боёв в Мэкэле, очень провокационная. Из-за неё и без того уязвимое и напуганное гражданское население окажется в смертельной опасности».

Бои ведут правительственные войска с одной стороны и Народный фронт освобождения Тыграй с другой.

Проверить сообщения, поступающие оттуда, сложно. При этом обе стороны заявляют об успехах. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сказал, что солдаты противника сдаются. Однако противоположная сторона заявляет, что продолжает сопротивление и разгромила элитное подразделение правительственной армии.

Бои вспыхнули 4 ноября на фоне роста напряжённости между центральными властями и правительством автономного региона. С тех пор тысячи человек были вынуждены бежать из своих домов.

Абий в прошлом году был удостоен Нобелевской премии мира за то, что положил конец давнему противостоянию с Эритреей. Он сказал, что не будет вести переговоров с военными Тыграя.

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