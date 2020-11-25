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40 тысяч человек уже бежали в Судан, спасаясь от боёв в Эфиопии

40 тысяч человек уже бежали в Судан, спасаясь от боёв в Эфиопии

Эфиопец Филимон никогда не думал, что станет беженцем. Однако недавно ему пришлось уехать из родного региона..

Дата загрузки: 2020-11-26

Эфиопец Филимон никогда не думал, что станет беженцем. Однако недавно ему пришлось уехать из родного региона Тыграй и поселиться под открытым небом в приграничном районе Судана. Он бежал от боевых действий, которые развернулись там между правительственными войсками и местными вооружёнными формированиями.

[Филимон, беженец из Эфиопии]:
«Если бы мы остались в нашем городе, то подверглись бы большой опасности. А здесь мы, по крайней мере, в безопасности. Мы не слышим взрывов или стрельбы. Тут безопасно. Но тут тоже есть трудности. Когда мы бежали, то не взяли никаких вещей».

По данным ООН, в Судан из Эфиопии уже бежало около 40 тысяч человек. Только за последние выходные их стало больше на пять тысяч. И каждый день прибывают тысячи новых.

На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что вокруг столицы Тыграя города Мэкэле увеличивается количество танков.

[Равина Шамдасани, пресс-секретарь УВКПЧ ООН]:
«Крайне агрессивная риторика, которую мы слышим с обеих сторон по поводу боёв в Мэкэле, очень провокационная. Из-за неё и без того уязвимое и напуганное гражданское население окажется в смертельной опасности».

Бои ведут правительственные войска с одной стороны и Народный фронт освобождения Тыграй с другой.

Проверить сообщения, поступающие оттуда, сложно. При этом обе стороны заявляют об успехах. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сказал, что солдаты противника сдаются. Однако противоположная сторона заявляет, что продолжает сопротивление и разгромила элитное подразделение правительственной армии.

Бои вспыхнули 4 ноября на фоне роста напряжённости между центральными властями и правительством автономного региона. С тех пор тысячи человек были вынуждены бежать из своих домов.

Абий в прошлом году был удостоен Нобелевской премии мира за то, что положил конец давнему противостоянию с Эритреей. Он сказал, что не будет вести переговоров с военными Тыграя.
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