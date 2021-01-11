Сильнейший за 50 лет снегопад в Испании: четверо погибших

В Испании пытаются справиться с последствиями сильнейшего за десятилетия снегопада, который принёс шторм «Филомена». Сообщается о..

В Испании пытаются справиться с последствиями сильнейшего за десятилетия снегопада, который принёс шторм «Филомена».

Сообщается о четверых погибших. На юге Испании два человека утонули в своей машине, когда река под Малагой вышла из берегов. А в Мадриде и в городе Калатаюд замёрзли насмерть двое бездомных.

Красный уровень опасности объявлен в 50 регионах страны. Власти мобилизовали военных для помощи застрявшим на дорогах автомобилистам. Снегом замело более 650 дорог. Обстановку осложняют упавшие деревья.

На многих направлениях остановлено железнодорожное сообщение. С пятницы по воскресенье был закрыт столичный аэропорт Барахас. Отменили десятки рейсов.

Некоторые районы остаются отрезанными от внешнего мира. Спасатели будут доставлять туда по воздуху продовольствие и вакцины от COVID-19.

Тем временем по главным улицам столицы катаются на лыжах. Как сообщило государственное метеоагентство Испании, для Мадрида это был сильнейший снегопад с 1971 года. Выпало от 25 до 50 сантиметров осадков.

Метеорологи также предупреждают об опасности погодных условий в ближайшие дни. Температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.

Напомним, на прошлой неделе в Арагоне на Пиренейском полуострове зафиксировали рекордно низкую в истории Испании температуру. Она составила 34,1 градуса – на два градуса ниже, чем рекорд 56-го года в Лериде.

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