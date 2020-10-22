Пятилетний барабанщик играет в студенческом оркестре

Джереми Трэвису пять лет, но он уже играет на барабанах так, что его взяли в студенческий оркестр университета Алкорна в штате Миссисипи.

Мама мальчика вспоминает, что в десять месяцев сын начал стучать всем, что попадало под руку. Когда малыш немного подрос, двоюродный брат научил его играть на барабанах.

Участники студенческого оркестра барабанщиков старше Джереми, по крайней мере, на десять лет. Малыш не отстаёт от старших ребят и повторяет за ними все танцевальные движения. «Мы не смотрим на него как на малыша. Он такой же, как и другие мои студенты», – сказал руководитель оркестра Честертон Фрай.

«Он приходит на репетиции каждый день и каждый день тренируется. Меня поражает такое отношение пятилетнего ребёнка к труду», – добавил он.

Когда Джереми спрашивают, почему он ходит в группу, он отвечает: «Потому что весело!».



Руководство Государственного университета Алкорна решило предоставить юному музыканту стипендию.