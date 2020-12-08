Режим ЧС в Баварии: каждые 20 минут кто-то умирает от COVID-19

[Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии]:

«Наша система здравоохранения перегружена. Кроме того, резко возрастает смертность. В Баварии от коронавируса кто-то умирает каждые 20 минут».

Бавария, южный регион Германии, с 9 декабря по 9 января ужесточает карантинные правила. Уровень смертности от COVID-19 здесь самый высокий в стране. Премьер-министр земли сказал, что он также объявляет режим чрезвычайной ситуации.

Согласно новым правилам, жители Баварии смогут покидать дома только при крайней необходимости. Уважительной причиной будут считаться дорога на робту или в школу, поход в магазин или ко врачу, а также выход за рождественскими покупками.

Город Реген близ границы с Чехией стал новым эпицентром пандемии. Здесь регистрируют по 500 новых заболевших в день.

[жительница Регена]:

«Думаю, молодёжь не следует правилам. Мы следуем. Со среды нам нельзя будет выходить из дома, поэтому сегодня решила сходить по магазинам, чтобы запастись до конца недели». [житель Регена]:

«Во-первых, нужно закрыть границу. Я никого не хочу обвинять, но у чехов совсем другие правила. Нельзя сказать, что они ошибаются, но они постоянно говорят, что им не нужны правила. Я был там четыре недели назад, и они мало интересуются масками».

Некоторые послабления сделают на Рождество с 23 по 26 декабря. В этот период можно будет собираться в группы до 10 человек. В остальное же время собираться можно будет в группы не более чем из пяти человек, проживающих максимум в двух домохозяйствах.

Старшие классы школ разделят на группы, которые будут посещать занятия по очереди. В регионах, где число заражений превысит 200 на 100 тысяч жителей, полностью отменят школьные уроки в старших классах и переведут детей на онлайн-обучение.

В этих же районах с девяти вечера до пяти утра будет действовать комендантский час.

В целом в Германии до 10 января действует частичный карантин. То есть бары и рестораны пока закрыты, а также действуют ограничения на собрания людей.

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