Режим ЧС в Баварии: каждые 20 минут кто-то умирает от COVID-19
Бавария, южный регион Германии, с 9 декабря по 9 января ужесточает карантинные правила. Уровень смертности от..
Дата загрузки: 2020-12-09
[Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии]:
«Наша система здравоохранения перегружена. Кроме того, резко возрастает смертность. В Баварии от коронавируса кто-то умирает каждые 20 минут».
Согласно новым правилам, жители Баварии смогут покидать дома только при крайней необходимости. Уважительной причиной будут считаться дорога на робту или в школу, поход в магазин или ко врачу, а также выход за рождественскими покупками.
Город Реген близ границы с Чехией стал новым эпицентром пандемии. Здесь регистрируют по 500 новых заболевших в день.
[жительница Регена]:
«Думаю, молодёжь не следует правилам. Мы следуем. Со среды нам нельзя будет выходить из дома, поэтому сегодня решила сходить по магазинам, чтобы запастись до конца недели».
[житель Регена]:
«Во-первых, нужно закрыть границу. Я никого не хочу обвинять, но у чехов совсем другие правила. Нельзя сказать, что они ошибаются, но они постоянно говорят, что им не нужны правила. Я был там четыре недели назад, и они мало интересуются масками».
Некоторые послабления сделают на Рождество с 23 по 26 декабря. В этот период можно будет собираться в группы до 10 человек. В остальное же время собираться можно будет в группы не более чем из пяти человек, проживающих максимум в двух домохозяйствах.
Старшие классы школ разделят на группы, которые будут посещать занятия по очереди. В регионах, где число заражений превысит 200 на 100 тысяч жителей, полностью отменят школьные уроки в старших классах и переведут детей на онлайн-обучение.
В этих же районах с девяти вечера до пяти утра будет действовать комендантский час.
В целом в Германии до 10 января действует частичный карантин. То есть бары и рестораны пока закрыты, а также действуют ограничения на собрания людей.
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