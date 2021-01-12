Пандемия усугубляется: более 90 миллионов заболевших и новый штамм

Общее число заболевших COVID-19 в мире 11 января превысило 90 миллионов человек. Страны мира пытаются начать..

Общее число заболевших COVID-19 в мире 11 января превысило 90 миллионов человек. Страны мира пытаются начать массовую вакцинацию, а также вводят повторные карантинные меры.

Между тем по миру с огромной скоростью распространяется новый штамм COVID. Изначально его обнаружили в Великобритании. Несмотря на то, что многие страны поспешили закрыть свои границы с Туманным Альбионом, новый вариант вируса уже выявили в 30 государствах, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Китай, Японию, Индию, Гонконг, Австралию, США и Канаду.

Этот штамм значительно заразнее. Так, треть общего числа в 90 миллионов случаев обнаружили за последние 48 дней. Кроме того, есть свидетельства, что он опасен не только для пожилых, но и для молодых людей, подростков и детей.

В Европе уже выявили более 25 миллионов заболевших. Это наиболее пострадавший от эпидемии регион мира. За ним следуют Северная Америка, где зарегистрировали более 22 миллионов 400 тысяч заболевших, а затем – Южная Америка, где инфицировано более 16 миллионов человек.

В целом в мире от COVID-19 умер миллион 940 тысяч человек. Более трети смертей приходится на Европу.

Там больше всех пострадала Великобритания: более 80 тысяч смертей и более трёх миллионов случаев. К середине февраля Лондон надеется сделать прививки всем уязвимым группам населения. А каждого взрослого жителя страны хотят привить к осени.

В Германии канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель договорились ограничить путешествия в самых пострадавших районах. Во Франции власти ужесточили комендантский час в Марселе, поскольку там обнаружили новый штамм.

Соединённые Штаты объявили об антирекорде смертности. За сутки от вируса скончалось 4000 человек. В целом в стране выявили более 22 миллионов случаев. При этом за последнюю неделю регистрировали в среднем по 245 тысяч заболевших в сутки.

В Индии число смертей превысило 150 тысяч. По этому показателю страна заняла третье место после Бразилии и США. Дели уже закупили две вакцины. Прививать население начинают с 16 января. В приоритете будут 30 миллионов медиков, а также другие люди на передовой противостояния вирусу.

В Китае о резком увеличении числа случаев заражения объявили провинции Хэбэй, Ляонин, Хэйлунцзян, Хэнань и Нинся, а также Внутренняя Монголия и Пекин. Несколько регионов переходят на режим военного времени. Вводятся ограничения на то, когда жители могут покидать дома; закрыты почти все объекты общественного пользования, такие как школы, магазины, стадионы и парки.

Россия по общему числу случаев заражения занимает четвёртое место в мире. В стране выявили более трёх миллионов 400 тысяч заболевших. Умерло более 62 тысяч человек.

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