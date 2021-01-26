Moderna говорит об эффективности её вакцины от нового штамма COVID-19

Американская компания Moderna объявила, что, как предполагается, её вакцина от COVID-19 защищает людей от новых мутаций..

Американская компания Moderna объявила, что, как предполагается, её вакцина от COVID-19 защищает людей от новых мутаций вируса, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике. Ранее росли опасения, что они будут устойчивыми к вакцинам.

Компания сообщает, что не обнаружила сокращения иммунного ответа на британский штамм. Однако, что касается южно-африканского, ослабление возможно.

Теперь Moderna тестирует трёхступенчатую вакцину. При этом отмечает, что препарат, состоящий из двух доз, по-прежнему эффективнен и обеспечивает защиту от COVID-19, по меньшей мере, на год.

Питер Хотес, декан Национальной школы тропической медицины при Колледже Бейлора, говорит, что почти на 100% уверен в эффективности вакцины.

[Питер Хотес, эксперт по вакцинам]:

«Уровень антител, нейтрализующих вирус, по-прежнему очень высокий. Его шестикратное уменьшение не должно помешать защите, хотя потенциально это может привести к небольшому ослаблению».

Представители Moderna говорят, что, если в будущем подтвердится, что эффективность вакцины перед новым штаммом ниже, то компания выпустит дополнительную бустер-иньекцию.

Между тем, компании Pfizer и BioNTech также объявили, что их вакцина эффективна в отношении британского штамма. Что касается вариации в ЮАР, то результатов исследований пока нет.

Новый штамм впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. Он более заразен, поэтому вызвал резкий рост заболеваемости и смертности в стране и за её пределами. Этот штамм уже нашли более чем в десяти американских штатах. Как ожидается, в течение шести недель он станет там доминирующим.

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