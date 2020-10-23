В Германии арестовали сирийца, подозреваемого в убийстве туриста
Полиция Германии сообщила об аресте 20-летнего сирийца, которого подозревают в нападении на двух туристов в Дрездене..
Дата загрузки: 2020-10-23
Как выяснилось, подозреваемый приехал в Германию на пике миграционного кризиса – в 2015 году. После этого был судим и вышел из тюрьмы незадолго до инцидента.
[Юрген Шмидт, главный государственный обвинитель]:
«Высший областной суд Дресдена приговорил обвиняемого к двум годам девяти месяцам тюрьмы 30 ноября 2018 года за вербовку членов в иностранную террористическую организацию, разработку планов подготовки к серьёзному преступлению против государства, нанесение телесных повреждений и словесные угрозы».
[Дирк-Мартин Кристиан, глава разведслужбы Саксонии]:
«Учитывая его поведение в тюрьме, очевидно, что он не отказался от исламизма и продолжает придерживаться экстремистских исламистских взглядов. Мы подозревали, что он, отбыв свой срок, присоединится к экстремистской исламистской среде».
Мужчины, на которых подозреваемый напал с ножом, были из немецкой земли Северный Рейн – Вестфалия и в Дрездене находились на отдыхе. Им было по 53 и 55 лет. 55-летняя жертва потом скончалась в больнице в результате тяжёлых ранений.
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