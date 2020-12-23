Колумбию покинули два российских дипломата, которых заподозрили в шпионаже
Колумбийские власти выслали из страны двух российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже. Сотрудники посольства проработали в..
Дата загрузки: 2020-12-23
Президент страны сказал, что дипломаты нарушили Венскую конвенцию.
[Иван Дуке, президент Колумбии]:
«Мы хотим сказать, что останемся дружественной страной и сохраним дружественные отношения. Но мы также руководствуемся Венской конвенцией, и любой не соблюдающий принципы этой конвенции должен покинуть страну».
По данным колумбийских СМИ, российские дипломаты завербовали в городе Кали информаторов с целью военной разведки. Они также занимались экономическим шпионажем, собирая сведения об энергетической промышленности и полезных ископаемых.
Для высылки дипломатов применили девятую статью Венской конвенции.
Российские власти назвали подозрения бездоказательными и в ответ выслали двух колумбийских дипломатов.
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