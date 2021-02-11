Телеканал NTD

Езид похоронил отца через семь лет после его убийства боевиками ИГИЛ

Езид похоронил отца через семь лет после его убийства боевиками ИГИЛ

Тикрану Камирану Юсуфу было 15 лет, когда запрещённая в России и других странах группировка ИГИЛ захватила..

Дата загрузки: 2021-02-11

Тикрану Камирану Юсуфу было 15 лет, когда запрещённая в России и других странах группировка ИГИЛ захватила его деревню Коджо на севере Ирака. Боевики убили его отца, брата, дедушку и тётю, а также ещё несколько сотен езидов.

Это было около семи лет назад. Теперь тела его родственников эксгумировали из братских могил и идентифицировали с помощью ДНК-тестов.

На прошлой неделе Юсуф приехал из Германии, где он теперь живёт, чтобы посетить официальную церемонию захоронения в Багдаде.

[Тикран Камиран Юсуф, езид]:
«То, что премьер-министр и президент страны здесь присутствуют, для нас, конечно, очень важно. Но жертвы заслуживают даже большего».

Юсуф также вернулся в Коджо, чтобы перезахоронить своего отца по езидским правилам.

ИГИЛ рассматривало эту народность как дьяволопоклонников. Их верования сочетают элементы ислама, христианства и других религий.

В целом боевики убили более 3000 езидов. Девушек и женщин забирали в рабство.

[Тикран Камиран Юсуф, езид]:
«Они смеялись над нашими семьями, над женщинами, говоря им: «Мы убьём ваших мужчин, возьмём вас в секс-рабыни и вы забеременеете». Такие ужасные слова».

Большинство езидов бежало из своих домов. Деревня Коджо по-прежнему стоит в руинах. Это был дом дедушки Юсуфа.

[Тикран Камиран Юсуф, езид]:
«Тяжело видеть это место пустым, здесь никого нет, это руины. И большинство жителей этого дома убили боевики ИГИЛ».

После массовых убийств Юсуф и его мама попали в плен. Их использовали в качестве живого щита в Мосуле, а также заставляли посещать религиозную школу ИГИЛ, где учили, что убийство езидов разрешено с точки зрения религии.

В начале 2016 года он вместе с мамой и сестрой бежал в иракский Курдистан.

Захоронение погибших много значит для этих людей. Но они также хотят, чтобы убийства представителей их народности признали геноцидом.

[Тикран Камиран Юсуф, езид]:
«Если правительство это сделает, это будет важным шагом. Я надеюсь на это, ведь мы тоже иракцы».

В настоящее время в парламент страны представлен закон, который подразумевает компенсации для женщин, бывших в плену у ИГИЛ. При этом такие пленники, как Юсуф, в него не включены.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...