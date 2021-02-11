Езид похоронил отца через семь лет после его убийства боевиками ИГИЛ

Тикрану Камирану Юсуфу было 15 лет, когда запрещённая в России и других странах группировка ИГИЛ захватила..

Тикрану Камирану Юсуфу было 15 лет, когда запрещённая в России и других странах группировка ИГИЛ захватила его деревню Коджо на севере Ирака. Боевики убили его отца, брата, дедушку и тётю, а также ещё несколько сотен езидов.

Это было около семи лет назад. Теперь тела его родственников эксгумировали из братских могил и идентифицировали с помощью ДНК-тестов.

На прошлой неделе Юсуф приехал из Германии, где он теперь живёт, чтобы посетить официальную церемонию захоронения в Багдаде.

[Тикран Камиран Юсуф, езид]:

«То, что премьер-министр и президент страны здесь присутствуют, для нас, конечно, очень важно. Но жертвы заслуживают даже большего».

Юсуф также вернулся в Коджо, чтобы перезахоронить своего отца по езидским правилам.

ИГИЛ рассматривало эту народность как дьяволопоклонников. Их верования сочетают элементы ислама, христианства и других религий.

В целом боевики убили более 3000 езидов. Девушек и женщин забирали в рабство.

[Тикран Камиран Юсуф, езид]:«Они смеялись над нашими семьями, над женщинами, говоря им: «Мы убьём ваших мужчин, возьмём вас в секс-рабыни и вы забеременеете». Такие ужасные слова».

Большинство езидов бежало из своих домов. Деревня Коджо по-прежнему стоит в руинах. Это был дом дедушки Юсуфа.

[Тикран Камиран Юсуф, езид]:«Тяжело видеть это место пустым, здесь никого нет, это руины. И большинство жителей этого дома убили боевики ИГИЛ».

После массовых убийств Юсуф и его мама попали в плен. Их использовали в качестве живого щита в Мосуле, а также заставляли посещать религиозную школу ИГИЛ, где учили, что убийство езидов разрешено с точки зрения религии.

В начале 2016 года он вместе с мамой и сестрой бежал в иракский Курдистан.

Захоронение погибших много значит для этих людей. Но они также хотят, чтобы убийства представителей их народности признали геноцидом.

[Тикран Камиран Юсуф, езид]:«Если правительство это сделает, это будет важным шагом. Я надеюсь на это, ведь мы тоже иракцы».

В настоящее время в парламент страны представлен закон, который подразумевает компенсации для женщин, бывших в плену у ИГИЛ. При этом такие пленники, как Юсуф, в него не включены.

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