Езид похоронил отца через семь лет после его убийства боевиками ИГИЛ
Тикрану Камирану Юсуфу было 15 лет, когда запрещённая в России и других странах группировка ИГИЛ захватила..
Дата загрузки: 2021-02-11
Это было около семи лет назад. Теперь тела его родственников эксгумировали из братских могил и идентифицировали с помощью ДНК-тестов.
На прошлой неделе Юсуф приехал из Германии, где он теперь живёт, чтобы посетить официальную церемонию захоронения в Багдаде.
[Тикран Камиран Юсуф, езид]:
«То, что премьер-министр и президент страны здесь присутствуют, для нас, конечно, очень важно. Но жертвы заслуживают даже большего».
Юсуф также вернулся в Коджо, чтобы перезахоронить своего отца по езидским правилам.
ИГИЛ рассматривало эту народность как дьяволопоклонников. Их верования сочетают элементы ислама, христианства и других религий.
В целом боевики убили более 3000 езидов. Девушек и женщин забирали в рабство.[Тикран Камиран Юсуф, езид]:
«Они смеялись над нашими семьями, над женщинами, говоря им: «Мы убьём ваших мужчин, возьмём вас в секс-рабыни и вы забеременеете». Такие ужасные слова».
Большинство езидов бежало из своих домов. Деревня Коджо по-прежнему стоит в руинах. Это был дом дедушки Юсуфа.[Тикран Камиран Юсуф, езид]:
«Тяжело видеть это место пустым, здесь никого нет, это руины. И большинство жителей этого дома убили боевики ИГИЛ».
После массовых убийств Юсуф и его мама попали в плен. Их использовали в качестве живого щита в Мосуле, а также заставляли посещать религиозную школу ИГИЛ, где учили, что убийство езидов разрешено с точки зрения религии.
В начале 2016 года он вместе с мамой и сестрой бежал в иракский Курдистан.
Захоронение погибших много значит для этих людей. Но они также хотят, чтобы убийства представителей их народности признали геноцидом.[Тикран Камиран Юсуф, езид]:
«Если правительство это сделает, это будет важным шагом. Я надеюсь на это, ведь мы тоже иракцы».
В настоящее время в парламент страны представлен закон, который подразумевает компенсации для женщин, бывших в плену у ИГИЛ. При этом такие пленники, как Юсуф, в него не включены.
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