Суд в Гонконге оставил под стражей троих известных активистов

Суд Гонконга постановил, что продемократические активисты Джошуа Вонг, Агнес Чхоу и Иван Лам останутся под стражей. Все трое подтвердили своё участие в организации акции протеста возле полицейского управления региона во время прошлогодних антиправительственных выступлений. Власти называют эти собрания незаконными.

Кроме того, Вонга обвиняют в участии ещё в двух акциях, которые власти также называют несанкционированными. Первая прошла в октябре 2019 года. Вторая – 4 июня 2020 года. Она была приурочена к годовщине кровавого подавления студенческих восстаний на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

Джошуа Вонг начал свою активистскую деятельность в 17 лет. Он был одним из лидеров студенческих выступлений 2014 года, которые позже назвали Революцией зонтиков. Такой термин использовали, поскольку люди с помощью зонтиков защищались от дубинок, водомётов и перечного спрея, которые применяла полиция.

Сам Джошуа Вонг в своём Twitter написал, что внимание нужно уделить 12 гонконгским активистам, которые попали в заключение в Китае. Их задержали в августе, когда они пытались на лодке перебраться на Тайвань. А бежали они от обвинений, связанных с участием в прошлогодних протестах.

Задерживать активистов в автономном регионе КНР активно начали после того, как Пекин напрямую принял здесь новый закон о нацбезопасности. Он позволил создать на острове представительство китайской полиции, а также арестовывать любого человека по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме и связях с иностранными силами.

Джошуа Вонгу, согласно обвинениям, грозит максимальный тюремный срок в три года. Вердикт суд должен вынести 2 декабря.

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