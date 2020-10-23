Дональд Трамп и Джо Байден встретились на последних дебатах перед выборами

В США состоялись последние дебаты перед президентскими выборами. Главные кандидаты – президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден – представили разные точки зрения по ряду вопросов. Среди тем были коронавирус, налоги и внешняя политика.

Президент сказал, что кризис с коронавирусом скоро закончится, а экс-вице-президент считает, что прогнозы для американцев очень плохие.

[Джо Байден, кандидат в президенты США]:

«Мы движемся к мрачной зиме. И чёткого плана нет. И до середины следующего года также нет перспективы, что для большинства американцев станет доступна вакцина». [Дональд Трамп, президент США]:

«Я вообще не считаю, что мы движемся к мрачной зиме. Мы открываем нашу страну. Мы изучили и поняли эту болезнь. И у нас нет выбора. Мы не можем запереться в подвале, как Джо. Не знаю, у него, наверное, есть возможность изолироваться. Он наверное заработал где-то много денег. Люди этого себе позволить не могут. Даже я как президент не могу себе этого позволить».

Дональд Трамп ещё раз напомнил о причине, по которой он пришёл в политику, а Байден обвинил президента в многочисленных кризисах, с которыми, по его мнению, столкнулись США.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Ты постоянно говоришь, что собираешься сделать это или то, но совсем недавно вы с остальными ничего не сделали. Знаешь, Джо, я баллотировался из-за тебя. Я баллотировался из-за Барака Обамы, потому что вы плохо выполнили свою работу. Если бы я считал, что вы хорошо работали, я бы никогда не пошёл в президенты». [Джо Байден, кандидат в президенты США]:

«Вы знаете, кто я такой. Вы знаете, кто он такой. Вы знаете его характер. Вы знаете мой характер. Вы знаете наши репутации по отношению к правде и высказыванию правды».

Кандидаты также столкнулись в вопросе международной политики, включая отношения США с Северной Кореей. Байден обвинил Трампа в сотрудничестве с «бандитом», а Трамп сказал, что лидеру КНДР не нравился Обама, и что теперь отношения нормальные и обе страны не находятся в состоянии войны.

Кроме того, кандидаты затронули миграционную политику и тему расизма. Байден в очередной раз обвинил президента в преследовании этнических и религиозных меньшинств. В ответ президент сказал, что он наименее расистский человек в этом зале.

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