В ЕС иранскому дипломату дали 20 лет тюрьмы за планирование теракта

Суд в Бельгии приговорил иранского дипломата Ассадолу Ассади к 20 годам тюрьмы за подготовку теракта. В 2018 году он и его сообщники планировали взорвать бомбу на митинге «Национального совета сопротивления Ирана» под Парижем. Нападение предотвратили немецкие, французские и бельгийские правоохранители.

Этот приговор иранскому дипломату стал первым в истории Евросоюза. Ассади работал в посольстве Ирана в Вене.

[Жорж-Анри Ботье, адвокат со стороны обвинения]:

«Этот приговор демонстрирует два положения: дипломат не может избежать наказания. У него есть иммунитет в рамках его должности, но он не защищает его от ответственности за совершённые преступления или теракты».

Суд также вынес приговор троим сообщникам Ассади. Они получили сроки от 15 до 18 лет. В заговоре участвовали бельгийская супружеская пара иранского происхождения и бельгийско-иранский поэт. Супруги встречались с дипломатом и получили от него пакет с самодельной взрывчаткой и детонатором. При этом они утверждают, что не знали о содержимом свёртка.

Представители политической организации «Национальный совет сопротивления Ирана» считают, что нападение планировалось под руководством иранских властей.

[Фарзин Хашеми, представитель иранской оппозиции]:

«Это исторический приговор и чёткое подтверждение того, что речь идёт о государственном терроризме со стороны иранского режима, который занимается этим уже 40 лет. Но теперь впервые один из их дипломатов был пойман с поличным».

Между тем власти Ирана называют дело сфабрикованным.

Организация «Национальный совет сопротивления Ирана» базируется во Франции и Албании. Она представляет собой политическую коалицию, которая стремится сместить власти в Иране. Считается, что это дипломатическое крыло леворадикальной «Организации моджахедов иранского народа». В 80-е годы она вела вооружённую борьбу против властей Ирана, но в 90-е стала более мирной и состоит из иранских эмигрантов.

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