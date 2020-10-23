В Бразилии умер волонтёр, который участвовал в испытаниях новой вакцины

В Бразилии скончался один из волонтёров, которые участвуют в клинических испытаниях вакцины от COVID-19. Препарат разрабатывают..

В Бразилии скончался один из волонтёров, которые участвуют в клинических испытаниях вакцины от COVID-19. Препарат разрабатывают англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Министерство здравоохранения страны объявило, что, несмотря на трагическое происшествие, испытания будут продолжаться. Пока первую дозу вакцины получили 8000 человек в шести городах Бразилии.

Как сообщают источники, связанные с испытаниями, умерший волонтёр, скорее всего, входил в контрольную группу, которой не вводили новую вакцину от COVID. Также есть сведения, что ему сделали прививку от менингита.

Оксфордский университет подтвердил, что испытания препарата будут продолжаться, и что каких-либо опасений по поводу безопасности вакцины в настоящее время нет.

AstraZeneca ситуацию никак не прокомментировала.

В прошлом месяце испытания вакцины также приостанавливали из-за того, что у одного из волонтёров в Великобритании после введения препарата проявились побочные эффекты. Тесты впоследствии возобновили. Однако в США процесс по-прежнему заморожен.

Между тем, президент Бразилии объявил, что федеральное правительство не будет покупать вакцину китайской компании Sinovac. Ранее министр здравоохранения страны сказал, что её включат в национальную программу иммунизации.

В Бразилии эпидемия коронавируса – одна из самых масштабных в мире. По числу заражённых страна занимает третье место после США и Индии. Здесь выявили более пяти миллионов 300 тысяч заболевших. Скончалось от вируса более 155 тысяч человек.

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