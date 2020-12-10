Полицейский застрелил нарушителя комендантского часа в Албании, начались протесты

В столице Албании полиция разгоняет сотни протестующих слезоточивым газом. Демонстранты требуют отставки главы МВД, бросают предметы в здание ведомства и поджигают рождественские ёлки. В том числе сожгли главную ёлку страны на площади Скандербега.Пострадали девять полицейских и журналист.

Массовые протесты начались после того, как днём ранее полиция застрелила мужчину, который, по словам властей, нарушил ночной комендантский час.

Албанские СМИ сообщают, что убитого звали Клодиан Раша. Ему было 25 лет. В полиции говорят, что, находясь на улице рано утром, мужчина не выполнил приказа стража порядка остановиться. Сначала говорили, что у него было оружие. Позже изменили формулировку, сообщив, что он держал в руке какой-то предмет.

Офицер, стрелявший в мужчину, арестован, ведётся следствие.

Около месяца назад власти Албании вернули комендантский час из-за всплеска новых случаев коронавируса. Албанцам запрещено выходить из дома с десяти вечера до шести утра.

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