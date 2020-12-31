Десятерых жителей Гонконга приговорили к тюрьме в Китае за побег на лодке

Продемократические активисты в Гонконге выразили несогласие с тюремными сроками для десяти жителей региона, которых признали виновными..

Продемократические активисты в Гонконге выразили несогласие с тюремными сроками для десяти жителей региона, которых признали виновными в нелегальном пересечении границы.

Речь идёт о группе из 12 человек, которым грозила тюрьма за участие в антиправительственных протестах. 23 августа эта группа попыталась бежать из Гонконга на Тайвань на лодке. Однако их перехватили и всё это время держали в заключении в материковом Китае.

Десяти из 12 человек дали от семи месяцев до трёх лет тюрьмы.

[Чжоу Хантхун, правозащитница]:

«Весь суд прошёл секретно без присутствия родственников; адвокатов, нанятых семьями, не допустили к процессу напрямую. Телефонные звонки не разрешали, письма перехватывали. Мы не имеем никакого понятия, что они там пережили».

При этом двоих задержанных отпустили домой. На момент перехвата лодки им было по 16 лет.

[Чжоу Хантхун, правозащитница]:

«Сегодня двое из них вернулись в Гонконг, и когда семьи с ними встретились в полицейском участке, они не рассказали, что пережили в Яньтяне. При этом, согласно государственным СМИ КНР, десять из них признали свою вину и сказали: «Мы ценим очень открытую, справедливую и прозрачную судебную систему Китая». Но это полный абсурд».

Дело 12 активистов привлекло всеобщее внимание не только в Гонконге, но и в остальном мире. Их задержали после того, как в июне Пекин напрямую принял в автономном регионе спорный закон о нацбезопасности. Он позволяет китайской полиции действовать на острове, а также арестовывать людей и приговаривать их к длительным срокам заключения по размытым обвинениям в сепаратизме, терроризме и связях с иностранными силами.

[Оуэн Чжоу, продемократический активист]:

«Китайская коммунистическая партия пытается обелить себя в инциденте с 12-ю жителями Гонконга. Она поставила ловушку, создала так называемую справедливую судебную систему. Так действуют тоталитарные режимы».

После принятия закона США наложили санкции на чиновников, которые участвовали в его принятии.

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