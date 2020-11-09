Азербайджан объявил о захвате второго крупнейшего города Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана объявил, что его страна захватила город Шуши – второй по величине в Нагорном Карабахе...

Президент Азербайджана объявил, что его страна захватила город Шуши – второй по величине в Нагорном Карабахе. Однако власти Армении эту информацию не подтверждают.

Этот населённый пункт имеет культурное и стратегически важное значение для обеих сторон продолжающегося военного конфликта. Он расположен в 15 километрах к югу от столицы непризнанной республики, города Степанакерт.

[Ильхам Алиев, президент Азербайджана]:

«Уважаемые сограждане. Уважаемые братья и сёстры. С большой гордостью я объявляю, что город Шуши был освобождён от оккупации. Шуши – наш. Карабах – наш».

Как говорят в Министерстве обороны Армении, город продолжают обстреливать. При этом нагорно-карабахские военные отмечают, что отразили многочисленные попытки азебрайджанской армии взять Шуши под контроль.

Нагорный Карабах объявил о своём отделении в 1991 году. Азербайджан по-прежнему считает его своей территорией. Преобладающим большинством Республику населяют армяне.

На стороне Азербайджана стоит Турция. Президент Тайип Эрдоган уже поздравил Алиева с предполагаемым захватом Шуши.

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