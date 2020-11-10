Армения и Азербайджан подписали договор о завершении конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подписал соглашение с лидерами Азербайджана и России о завершении военного..

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подписал соглашение с лидерами Азербайджана и России о завершении военного конфликта в Нагорном Карабахе. Этому предшествовало более месяца кровопролития.

Представитель Кремля подтвердил эту информацию, а президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook, что договор должен как можно скорее положить конец войне.

Как предполагается, на границы непризнанной республики будут направлены российские миротворцы.

[Владимир Путин, президент России]:

«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие территории под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев».

Стороны также договорились обменяться военнопленными и телами погибших.

После заявления премьер-министра Армении о новом соглашени несколько тысяч протестующих собрались у правительственного здания в Ереване, чтобы выразить несогласие с договором. Также часть демонстрантов ворвалась в армянский парламент.

Азербайджан говорит, что с 27 сентября захватил большую часть территории Нагорного Карабаха, которой лишился в ходе войны 1991-94 годов. Так, в воскресенье он объявил, что под его контролем находится Шуши – второй по величине нагорно-карабахский город, а также ещё более 45 населённых пунктов. Армения эти заявления отрицает.

Как предполагается, в ходе нынешнего конфликта погибло несколько тысяч человек.

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