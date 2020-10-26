Тенор Андреа Бочелли выступил в честь сицилийских городов-объектов ЮНЕСКО

Итальянский тенор Андреа Бочелли выступил на ступенях собора сицилийского города Ното. Ему аккомпанировал оркестр театра «Массимо..

[Андреа Бочелли, тенор]:

«Я люблю Сицилию, потому что на этой земле родилось немало известных музыкантов. Возможность петь здесь для меня очень много значит».

Итальянский тенор Андреа Бочелли выступил на ступенях собора сицилийского города Ното. Ему аккомпанировал оркестр театра «Массимо Беллини» из Катании. Концерт посвящён восьми городам Сицилии, внесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Концерт проходит при поддержке местных властей, Департамента туризма Сицилии, Министерства культурного наследия Италии и других организаций.

В список ЮНЕСКО вошли города с архитектурой «сицилийское барокко». Это Кальтаджироне, Милителло-ин-Валь-ди-Катания, Модика, Ното, Катания, Палаццоло-Акреиде, Рагуза и Шикли.

Стиль сицилийское барокко появился после сильного землетрясения на острове в конце XVII века. Эта форма архитектуры использовалась при строительстве соборов, дворцов и резиденций аристократии.

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