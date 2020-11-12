ООН: в переговорах по Ливии наметился прорыв

В ходе переговоров о будущем Ливии наметился прогресс. Было заключено соглашение о том, что выборы в..

В ходе переговоров о будущем Ливии наметился прогресс. Было заключено соглашение о том, что выборы в стране состоятся в течение 18 месяцев. Об этом сказала спецпосланник ООН в Ливии Стефани Уильямс. [Стефани Уильямс, спецпосланник ООН в Ливии]:«Сегодня участники ливийского политического диалога достигли предварительного соглашения о завершении переходного периода и о проведении свободных, честных, инклюзивных и достоверных парламентских и президентских выборов».

Своё заявление Уильямс сделала в Тунисе, где с понедельника проходят переговоры с участием 75 представителей от Ливии.

Впрочем, процесс установления мира в стране по-прежнему сталкивается с большими трудностями.

[Стефани Уильямс, спецпосланник ООН в Ливии]:«В плане также изложены шаги по объединению госучреждений Ливии, восстановлению государственных услуг, началу очень важного процесса национального примирения и создания механизмов юстиции переходного периода, а также по быстрому решению проблемы перемещённых лиц внутри и за пределами Ливии, которым необходимо позволить вернуться в их дома».

С 2011 года Ливия погрузилась в хаос, а с 2014-го она была разделена между соперничающими фракциями на восточную и западную. Главные государственные учреждения также разделились и находились под контролем вооружённых формирований.

Правительство национального согласия, которое пользуется поддержкой других стран, удерживает столицу Триполи и западную часть страны. А Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара обосновалась на востоке.

В прошлом месяце на переговорах в Женеве стороны договорились о прекращении огня. Теперь же создана специальная комиссия в городе Сирт, которая разработает предложения того, как отвести военных с линии огня.

Кроме того, стороны обсудят создание единого объединённого правительства, которое и организует выборы.

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