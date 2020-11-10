Режим ЧС и комендантский час: Португалия вводит меры в ответ на вторую волну COVID

С понедельника в Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации, который призван сдержать вторую волну эпидемии коронавируса. Он включает комендантский час, который будет действовать в ближайшие две недели в выходные дни. Он охватит 121 муниципалитет, в том числе города Лиссабон и Порту. С часу дня до пяти часов утра передвижение по улицам будет запрещено.

Также ввели дополнительные ограничения на работу ресторанов и кафе. Ещё до режима ЧС в будние дни они должны были закрываться до 10:30 вечера. Теперь же в выходные они должны будут закрываться в час дня. После этого времени еду можно будет продавать только навынос. Такое ограничение введено также на две недели.

Владелица ресторана в одном из районов Лиссабона говорит, что число заболевших достигло критической отметки, и медлить больше нельзя.

[Мария Томас, владелица ресторана]:«Если рассмотреть меры с точки зрения финансов, с личной точки зрения, то никто этого не хочет. Но с точки зрения общественного здравоохранения это хорошо. Поскольку люди не следуют правилам, придётся вводить другие меры».

Одни жители Лиссабона поддерживают меры, другие говорят, что они слишком непонятные.

[Мария де Лурдес, жительница Лиссабона]:«Думаю, это хорошо. Хотя это вредит бизнесу и людям. Но меры нужны, поскольку проблема не решается». [Марку Кошту, житель Лиссабона]:«Я не могу этого понять. Сегодня власти говорят одно, завтра – другое. Это полная дезинформация. Я ничего не могу понять, а вы? Нужно оставаться дома, в ресторан ходить нельзя. Но повсюду проходят массовые мероприятия. Всё разрешено. Какой-то хаос».

Режим чрезвычайной ситуации могут продлять ещё на 15 дней неопределённое количество раз.

В Португалии живёт всего чуть более 10 миллионов человек. В стране уже выявили почти 180 тысяч заболевших COVID-19. Около 2900 человек скончались. При этом в конце прошлой недели зарегистрировали новый антирекорд: суточное число новых случаев превысило 6600.

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