Аэропорт Адена атаковали после прибытия нового правительства Йемена
Не менее 25 человек погибли, более 100 получили ранения в ходе атаки на аэропорт Адена. Она..
Дата загрузки: 2020-12-31
Правительство было недавно сформировано при поддержке Саудовской Аравии и возвращалось из Эр-Рияда. Там министры принесли присягу в присутствии президента Йемена, который находится во временной штаб-квартире в саудовской столице.
В ходе атаки в зал аэропорта попали три миномётных снаряда. Среди погибших есть представители Международного комитета Красного Креста. В числе раненых – сотрудники СМИ. Йеменские власти утверждают, что среди членов кабмина никто не пострадал.
Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид назвал произошедшее вероломным терактом.
[Маин Абдель Малик Саид, премьер-министр Йемена]:
«Руки терроризма не помешают нам объединять Национальный фронт для противостояния этому терроризму. Мы будем продолжать, пока не победим в этой битве. Нам нужна только победа».
Через несколько часов после атаки на аэропорт прогремел взрыв у здания правительственного дворца в Адене, куда доставили министров. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что сбила начинённый взрывчаткой беспилотник хуситов, нацелившийся на здание.
При этом повстанцы-хуситы из группировки «Ансар Аллах» отрицают ответственность за нападения.
В новый кабмин Йемена вошли члены признанного правительства и представители Южного Переходного Совета. Это сепаратистский орган власти, выступающий за отделение юга Йемена. Его создали три года назад.
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