В Ливии отметили десятую годовщину восстания против режима Каддафи

Тысячи ливийцев собрались на митинг в центре Триполи. Они отмечают десятую годовщину восстания против режима Муаммара..

[жительница Триполи]:

«Я надеюсь, что Ливия скоро будет свободной, и у нас не будет никаких ограничений. Я надеюсь, что скоро у нас будет страна под названием Ливия. Мы будем ждать, когда в Ливии наступит мир». [житель Триполи]:

«Я счастлив быть здесь в годовщину восстания, в котором мы победили диктатора Каддафи».

Тысячи ливийцев собрались на митинг в центре Триполи. Они отмечают десятую годовщину восстания против режима Муаммара Каддафи.

15 февраля 2011 года в Ливии начались протесты, которые вскоре переросли в гражданскую войну. После свержения Каддафи в стране произошёл политический раскол, появилось много соперничающих вооружённых группировок, а в 2014-м вспыхнула новая гражданская война.

Военную операцию начал главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. ЛНА подчиняется Палате представителей Ливии, базирующейся в Тобруке. Хафтар потребовал роспуска Всеобщего национального конгресса – бывшего законодательного органа Ливии. В 2016 году вместо него сформировали Правительство национального спасения, которое заседает в Мисурате.

В октябре прошлого года Совместная ливийская военная комиссия 5 + 5, представляющая Ливийскую национальную армию и Правительство национального спасения, достигла соглашения о прекращении огня во всех районах Ливии. Переговоры проходили под эгидой ООН.

Воюющие стороны также договорились создать временное правительство Ливии, которое займётся подготовкой всеобщих выборов. Они намечены на декабрь этого года.

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