Сирийские беженцы страдают от холода и коронавируса

Сирийские беженцы столкнулись с двойной бедой. Здесь, в лагере на границе с Турцией, люди спасаются от..

Сирийские беженцы столкнулись с двойной бедой. Здесь, в лагере на границе с Турцией, люди спасаются от зимних холодов в палатках. В них же пытаются уберечься от коронавируса. [Фуад Гази аль-Ахмад, сирийский беженец]:«Жить нам здесь очень сложно, особенно зимой. На этой неделе мы все боялись, что нам негде будет спрятаться от холодов, от коронавируса. Здесь распространяется инфекция, но палатки не позволяют изолироваться. Также пришло наводнение. Мы здесь очень страдаем».

Некоторые семьи, бежавшие от боевых действий, живут здесь уже несколько лет. Они надеялись на безопасность. Но теперь столкнулись с невидимой угрозой.

[Анас Халил Саллум, сирийский беженец]:«Непогода началась в лагере две недели назад. В палатки просачивается вода, и эта влажность вредит детям. Плюс к этому ещё коронавирус. Мои брат, сестра и мама заразились, я изолировал их в палатке. У нас три палатки, я их изолировал в одной».

Дожди, которые шли на прошлой неделе, превратили эту местность в болото. Семьи теперь стараются объединяться в палатках, чтобы хоть как-то согреться. Это увеличивает риск инфицирования.

[Абдалла Мусса, сирийский беженец]:«Холод заходит в палатки, он идёт от земли. Мы оказались в западне между холодной погодой, зимой и коронавирусом. Мы зажаты между двух бед. Мы не можем ни изолироваться от коронавируса, ни спрятаться от холода. Обогреватель не помогает».

Как сообщают гуманитарные организации, в подобном положении оказалось около 200 лагерей переселенцев на севере Сирии.

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