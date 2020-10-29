Итальянский астронавт вспоминает две свои миссии и инцидент в открытом космосе

Лука Пармитано – бывший пилот итальянских ВВС – в мае 2009 года был избран астронавтом от..

Лука Пармитано – бывший пилот итальянских ВВС – в мае 2009 года был избран астронавтом от Европейского космического агентства. В итоге он провёл на Международной космической станции 366 дней. Это больше, чем любой другой астронавт ЕКА.

2 ноября отмечают 20 лет постоянного присутствия людей на орбитальной лаборатории. Пармитано вспоминает две свои миссии.

Впервые он полетел на МКС в 2013 году. Во второй раз – в 2019 уже в качестве командира экипажа. Он стал первым итальянцем, а также третьим европейцем, который занял эту должность.

[Лука Пармитано, астронавт ЕКА]:

«Программа МКС – это самый большой пример того, что люди и страны могут сделать, если у них общая цель. Я всегда говорю, что есть два пути объединить людей. Первый – это создать врага или объединить людей против общего врага. Второй подход более позитивный. Нужно создать общую цель, общую мечту».

Пармитано получил на станции много полезного опыта. Например, первым испёк космическое печенье. Для этого потребовалось два часа и специальная печь.

Он говорит, что космический полёт также становится вызовом для тела человека.

[Лука Пармитано, астронавт ЕКА]:

«Недостаток гравитации заставляет кровь немного перетекать в верхнюю часть тела. Лицо становится округлее, кожа натягивается. Немного похоже на ощущения, когда на земле стоишь вниз головой. Но через несколько недель адаптируешься и привыкаешь».

Во время второй миссии на МКС Пармитано совершил четыре выхода в открытый космос, чтобы отремонтировать датчик космического излучения.

В то время он немного нервничал, поскольку ещё помнил инцидент 2013 года, когда во время выхода в космос в его шлеме появилась вода. Операцию тут же прервали.

Чтобы вернуться на МКС, Пармитано потребовалась помощь астронавта Криса Кэссиди, который был вместе с ним. В тот момент итальянец не мог ни слышать, ни говорить.

[Лука Пармитано, астронавт ЕКА]:

«Я думал, что делать? Что я могу сделать? Как поступить, чтобы спасти свою жизнь? И начинаешь действовать шаг за шагом».

С 1 сентября Пармитано работает главой отдела астронавтов в Европейском космическом агентстве. В ближайшие годы его главной задачей будет делиться опытом с теми, кто готовится полететь в космос.

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