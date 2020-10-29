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Как распространяются частицы SARS-CoV-2: это показали наглядно

Как распространяются частицы SARS-CoV-2: это показали наглядно

Японские исследователи использовали суперкомпьютер, чтобы воссоздать в цифровом виде движение вирусных частиц SARS-CoV-2. Результаты показывают, как..

Дата загрузки: 2020-10-29

Японские исследователи использовали суперкомпьютер, чтобы воссоздать в цифровом виде движение вирусных частиц SARS-CoV-2. Результаты показывают, как распространяются частицы с капельками влаги, а также какую защиту предоставляют разные виды масок.
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