Как распространяются частицы SARS-CoV-2: это показали наглядно Японские исследователи использовали суперкомпьютер, чтобы воссоздать в цифровом виде движение вирусных частиц SARS-CoV-2. Результаты показывают, как.. Дата загрузки: 2020-10-29

Японские исследователи использовали суперкомпьютер, чтобы воссоздать в цифровом виде движение вирусных частиц SARS-CoV-2. Результаты показывают, как распространяются частицы с капельками влаги, а также какую защиту предоставляют разные виды масок.

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