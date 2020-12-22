Флаг и нарты из экспедиции Шеклтона передали двум британским музеям

Флаг и нарты, принадлежавшие спутникам англо-ирландского исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона, передадут двум британским музеям.

Эти артефакты привёз в страну в середине прошлого века участник экспедиции Эрик Маршалл. Он подарил их своей бывшей школе.

Теперь эти предметы выкупили британский фонд «Национальное наследие» и другие спонсоры.

Флаг и нарты использовали во время первой самостоятельной экспедиции Шеклтона на судне «Нимрод». Она длилась с 1907 по 1909 годы.

[Джереми Мичелл, куратор Национального морского музея]:

«Экспедиция на «Нимроде» малоизвестная, хотя сама по себе она стала достижением и проложила путь для попытки исследователя Роберта Скотта достичь Южного полюса. И в результате от экспедиции сохранилось очень мало».

Исследователи находились в неделе пути от Южного полюса, когда Шеклтон решил возвращаться к стоянке. Он понял, что запаса продуктов и топлива на обратный путь не хватит.

[Джереми Мичелл, куратор Национального морского музея]:

«Если просчитался, то должен сделать то же, что и Шеклтон: принять решение повернуть обратно. Они знали, что могут достичь Южного полюса, но не смогут вернуться. Потом Шеклтон сказал жене: «Живой осёл лучше мёртвого льва»».

Хотя Шеклтон и не покорил Южный полюс, но доставил важнейшую научную информацию. Его маршрутом и транспортной стратегией впоследствии воспользовался британец Роберт Скотт. Он достиг заветной цели на неделю позже, чем норвежский путешественник Руаль Амундсен, но на обратном пути погиб со своими спутниками от голода, холода и изнеможения.

Нарты теперь будут храниться в Национальном морском музее, а флаг – в Институте полярных исследований имени Скотта.

[Эйлиш Макгиннесс, директор фонда «Национальное наследие»]:

«В интернете можно найти изображения многих музейных экспонатов. Но в некоторых есть что-то такое, что нужно увидеть вживую. В этой галерее люди увидят нарты, смогут представить их историю и немного приблизиться к ней».

Шеклтон предпринял ещё две попытки достичь Южного полюса. Во время одной корабль погиб во льдах. Исследователь не покорил полюс, но сумел спасти свою команду. В последней экспедиции Шеклтон также не достиг цели, поскольку по дороге умер от сердечного приступа. Его похоронили на острове Южная Георгия в Атлантике.

Короткая ссылка на эту страницу: