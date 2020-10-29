Голограммы помогут артистам выступать в период пандемии

Вот такими могут стать музыкальные концерты в период пандемии. Перед зрителями выступает не сам артист, а..

Вот такими могут стать музыкальные концерты в период пандемии. Перед зрителями выступает не сам артист, а его голограмма.

Для этого используют технологию Musion 3D. Это современный аналог техники иллюзионизма «призрак Пеппера», которую использовали в театрах в 60-х годах XIX века. Для этого перед сценой располагают тонкую плёнку. В результате изображение, создаваемое светодиодными экранами и яркими прожекторами, кажется трёхмерным.

[Иэн О`Коннел, директор Musion]:

«Это самое близкое расстояние, с которого можно наблюдать виртуальную копию реального человека. Очки или наушники не нужны. Отсюда кажется, что смотришь на обычное выступление на сцене».

В показательном выступлении принял участие певец с Фарерских островов Дэн Ольсен. С гитаристом они исполняли произведения в небольшой студии на востоке Лондона. А их изображения проецировались на сцену в центре британской столицы. При этом пианистка играла вживую.

[Дэн Ольсен, певец]:

«Казалось, что мы втроём играли на сцене вместе. Однако двое из нас были голограммами».

Такая технология позволяет артисту в считанные секунды «приезжать» на концерт в любую часть Земли. Особенно это актуально в период пандемии, когда многие границы закрыты.

[Дэн Ольсен, певец]:

«Время для этого подобрано идеально, поскольку люди сейчас не знают, как можно выступить перед аудиторией, музыканты не могут путешествовать. И тут внезапно оказывается, что можно отправиться в любую точку мира».

Компания планирует устраивать прямые трансляции выступлений артистов со всего мира в виде голограмм в пабах и клубах.

Короткая ссылка на эту страницу: