Европейское космическое агентство объявило о новом наборе астронавтов
Европейское космическое агентство объявило новый набор. Впервые более чем за десятилетие оно будет отбирать новое поколение..
Дата загрузки: 2021-02-17
При этом оно настоятельно рекомендует подавать заявки женщинам, а также размышляет о том, как можно задействовать в освоении космоса людей с инвалидностью.
Все заинтересовавшиеся смогут отправлять своё резюме в течение двух месяцев, с конца марта по конец мая. Рассматривать их будут в том случае, если заявитель имеет степень магистра в области науки или математики.
[Ян Уорнер, глава Европейского космического агентства]:
«У нас есть астронавты с последнего набора. Они по-прежнему работают. Я хотел бы, чтобы они и в будущем полетели на орбиту, в космос. Однако одновременно нам нужны новые астронавты, чтобы обеспечить бесперебойность работы».
Процесс отбора будет разделён на шесть этапов. Всех кандидатов проверят на знание науки и техники, а также испытают их физическую подготовку и способность оставаться спокойным в стрессовых ситуациях.
[Тим Пик, британский астронавт]:
«Если посмотреть на наши пилотируемые полёты, то они довольно удивительные. Мы раздвигаем границы, мы ищем больше инженеров, больше учёных, больше астронавтов и прочее. Так что стать частью этой международной команды – большая привилегия».
Предыдущий набор в Европейское космическое агентство проводили в 2008 году. Тогда заявки подало более 8000 человек. При этом до финала дошли только десять.
В этот раз ЕКА надеется набрать до 26 постоянных и запасных астронавтов.
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