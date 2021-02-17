Европейское космическое агентство объявило о новом наборе астронавтов

Европейское космическое агентство объявило новый набор. Впервые более чем за десятилетие оно будет отбирать новое поколение..

Европейское космическое агентство объявило новый набор. Впервые более чем за десятилетие оно будет отбирать новое поколение астронавтов.

При этом оно настоятельно рекомендует подавать заявки женщинам, а также размышляет о том, как можно задействовать в освоении космоса людей с инвалидностью.

Все заинтересовавшиеся смогут отправлять своё резюме в течение двух месяцев, с конца марта по конец мая. Рассматривать их будут в том случае, если заявитель имеет степень магистра в области науки или математики.

[Ян Уорнер, глава Европейского космического агентства]:

«У нас есть астронавты с последнего набора. Они по-прежнему работают. Я хотел бы, чтобы они и в будущем полетели на орбиту, в космос. Однако одновременно нам нужны новые астронавты, чтобы обеспечить бесперебойность работы».

Процесс отбора будет разделён на шесть этапов. Всех кандидатов проверят на знание науки и техники, а также испытают их физическую подготовку и способность оставаться спокойным в стрессовых ситуациях.

[Тим Пик, британский астронавт]:

«Если посмотреть на наши пилотируемые полёты, то они довольно удивительные. Мы раздвигаем границы, мы ищем больше инженеров, больше учёных, больше астронавтов и прочее. Так что стать частью этой международной команды – большая привилегия».

Предыдущий набор в Европейское космическое агентство проводили в 2008 году. Тогда заявки подало более 8000 человек. При этом до финала дошли только десять.

В этот раз ЕКА надеется набрать до 26 постоянных и запасных астронавтов.

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