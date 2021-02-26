Судно с испанскими коровами после двух месяцев вынужденного плавания причалит в Картахене

Судно с испанским крупным рогатым скотом, которое больше двух месяцев провело в море, должно пришвартоваться в..

Судно с испанским крупным рогатым скотом, которое больше двух месяцев провело в море, должно пришвартоваться в порту Картахены на Пиренейском полуострове. Животных собирались продать в Турции. Однако турецкие власти не приняли судно, поскольку в испанской провинции Уэска обнаружили вспышку вирусной болезни блютанг среди скота.

Судно «Карим Аллах» вышло из порта Картахены 17 декабря. На его борту находилось 895 голов скота. На животных были выданы документы, подтверждающие, что они здоровы.

[Йоланда Муньос, сотрудница администрации порта Картахены]:

«Оно вышло в плавание со здоровыми животными, соблюдая все правила и нормы».

18 декабря из Таррагоны отплыл второй корабль, «Эль-Бейк». Он вёз почти 1800 коров и также направлялся в Турцию. Этому кораблю турецкие власти тоже не позволили пришвартоваться, несмотря на ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о здоровье животных.

Коров с судна «Карим Аллах» пытались продать в Ливии, но тоже безуспешно. Позже экипаж хотел закупить корм для скота в Тунисе, но кораблю не разрешили войти в порт. Несколько дней животные жили только на воде. Потом удалось закупить корм на Сицилии. После тщетных попыток продать скот судно вернулось в Картахену.

Министерство сельского хозяйства Испании заявило, что ждёт возможности подняться на борт судна. Ветеринарам необходимо обследовать животных. Только после этого будет решена их дальнейшая судьба.

Судно «Эль-Бейк» также, вероятно, вернётся в Испанию, как только экипаж запасёт корм для коров.

Между тем глава Испанской ассоциации производителей говядины обвинила Турцию в распространении ложной информации и призвала Министерство сельского хозяйства Испании прекратить торговлю животными с этой страной.

Зоозащитники, в свою очередь, считают необходимым полностью запретить экспорт живых животных.

[Сильвия Баркеро, глава организации Igualdad Animal]:

«Мы требуем немедленных действий от испанского правительства. Необходимо направить ветеринаров для помощи животным на борту судна и окончательно запретить перевозку скота на Ближний Восток, как это сделали другие европейские страны. При таком виде транспортировки трудно гарантировать сохранение здоровья животных».

Юрист судовладельца сообщил, что на корабле «Карим Аллах» погибло 15 коров. По его мнению, если учитывать трудные условия, это немного.

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