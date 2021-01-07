Миссии на Марс и запуск телескопа с большой задержкой: космические планы на 2021-й

Космические планы на 2021 год довольно насыщенные. Boeing хочет повторить испытательный полет Starliner без экипажа в..

Космические планы на 2021 год довольно насыщенные.

Boeing хочет повторить испытательный полет Starliner без экипажа в начале января. На этот раз компания надеется достичь Международной космической станции. Если все пойдёт хорошо, то уже в июне этого года три астронавта смогут полететь на МКС на борту капсулы Starliner.

Ожидаются продвижения и в освоении Марса. Примерно в феврале на Красную планету прибудут сразу три марсианские миссии.

Среди них будет аппарат НАСА «Настойчивость» – самый большой и совершенный марсоход из когда-либо построенных. Он часть амбициозного долгосрочного проекта по доставке на Землю первых образцов марсианской породы.

Также к Красной планете направляются китайский зонд Tianwen-1, а также аппарат ОАЭ Amal, который был запущен в рамках первой межпланетной миссии арабского мира.

Французский астронавт Тома Песке собирается стать первым европейцем, который полетит к МКС в капсуле SpaceX. Компанию ему составят астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хосидэ.

В октябре этого года НАСА начнёт программу «Люси». Это первая миссия космического агентства по исследованию троянских астероидов Юпитера.

А 31 октября с большими задержками хотят запустить космический телескоп Джеймса Уэбба. Он преемник Хаббла. Изначально старт планировали на март, однако отложили из-за пандемии и технических проблем.

Ещё одна миссия НАСА заключается в том, чтобы отправить космический корабль «Орион» для облёта вокруг Луны. Это будет испытательный полёт перед запуском с экипажем в 2023 году.

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic в 2021 году хочет начать первые туристические полёты в космос. Пассажиров будут увозить, по меньшей мере, на 80 километров от Земли.

Илон Маск надеется, что Starship SpaceX совершит свой первый орбитальный полет в 2021 году. Космический корабль предназначен для перевозки экипажа и груза на Луну, Марс или в любое другое место Солнечной системы и приземления обратно на Землю перпендикулярно.

Наконец в 2021 году Россия хочет запустить спускаемый аппарат «Луна-Глоб», а Индия проведёт испытание аппарата «Гаганьян». Его запустят без экипажа. Однако в будущем миссии будут пилотируемыми.

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