Миссии на Марс и запуск телескопа с большой задержкой: космические планы на 2021-й
Космические планы на 2021 год довольно насыщенные. Boeing хочет повторить испытательный полет Starliner без экипажа в..
Дата загрузки: 2021-01-08
Boeing хочет повторить испытательный полет Starliner без экипажа в начале января. На этот раз компания надеется достичь Международной космической станции. Если все пойдёт хорошо, то уже в июне этого года три астронавта смогут полететь на МКС на борту капсулы Starliner.
Ожидаются продвижения и в освоении Марса. Примерно в феврале на Красную планету прибудут сразу три марсианские миссии.
Среди них будет аппарат НАСА «Настойчивость» – самый большой и совершенный марсоход из когда-либо построенных. Он часть амбициозного долгосрочного проекта по доставке на Землю первых образцов марсианской породы.
Также к Красной планете направляются китайский зонд Tianwen-1, а также аппарат ОАЭ Amal, который был запущен в рамках первой межпланетной миссии арабского мира.
Французский астронавт Тома Песке собирается стать первым европейцем, который полетит к МКС в капсуле SpaceX. Компанию ему составят астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хосидэ.
В октябре этого года НАСА начнёт программу «Люси». Это первая миссия космического агентства по исследованию троянских астероидов Юпитера.
А 31 октября с большими задержками хотят запустить космический телескоп Джеймса Уэбба. Он преемник Хаббла. Изначально старт планировали на март, однако отложили из-за пандемии и технических проблем.
Ещё одна миссия НАСА заключается в том, чтобы отправить космический корабль «Орион» для облёта вокруг Луны. Это будет испытательный полёт перед запуском с экипажем в 2023 году.
Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic в 2021 году хочет начать первые туристические полёты в космос. Пассажиров будут увозить, по меньшей мере, на 80 километров от Земли.
Илон Маск надеется, что Starship SpaceX совершит свой первый орбитальный полет в 2021 году. Космический корабль предназначен для перевозки экипажа и груза на Луну, Марс или в любое другое место Солнечной системы и приземления обратно на Землю перпендикулярно.
Наконец в 2021 году Россия хочет запустить спускаемый аппарат «Луна-Глоб», а Индия проведёт испытание аппарата «Гаганьян». Его запустят без экипажа. Однако в будущем миссии будут пилотируемыми.
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