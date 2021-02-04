Новый аппарат НАСА будет искать жизнь на дне бывшего озера Марса

После восьми удачных запусков марсоходов НАСА следит за прибытием на Красную планету очередного исследовательского аппарата. Посадка..

После восьми удачных запусков марсоходов НАСА следит за прибытием на Красную планету очередного исследовательского аппарата. Посадка запланирована на 18 февраля.

«Персеверанс», или «Настойчивость» – это пока самый большой и самый «умный» ровер, изобретённый космическим агентством США. На нём больше всего камер и микрофонов, которые должны запечатлеть пейзажи и звуки планеты.

Местом спуска станет кратер Езеро. Более трёх миллиардов лет назад там, как считают учёные, было озеро. «Настойчивость» будет исследовать почву, чтобы найти химические следы прошлой жизни.

[Кеннет Фарли, исследователь]:

«Кратер Езеро – около 45 километров в диаметре. Раньше там было озеро глубиной в сотни метров. А в том месте, где по каньону текла река, впадая в озеро, – есть устье. В этом месте на дно озера выпадал мелкозернистый осадок. И это прекрасное место для сохранения следов жизни».

На дне кратера для марсохода также таится много опасностей в виде каменных глыб и крутых обрывов. Однако учёные уверены, что возможный результат стоит риска. Они выбрали это место из 60 других потенциальных точек посадки.

Впрочем, исследователи НАСА не надеются найти на дне кратера останки каких-то животных. По их мнению, жизнь в воде скорее всего была микробиологической и – у самого дна озера.

Цель миссии – понять, каким Марс был миллиарды лет назад, когда по его поверхности текли реки, а ныне пустующие кратеры заполняли океаны. Также они хотят узнать, почему планета стала безжизненной и пустынной.

[Кеннет Фарли, исследователь]:

«Мы ищем жизнь того периода времени. И мы также хотим понять, как могла на поверхности Марса быть жидкая вода».

В настоящее время на Красной планете работают два марсохода НАСА: «Феникс» и «Кьюриосити».

Ещё шесть аппаратов изучают планету с орбиты, включая три, запущенные США, два – ЕС и один – Индией.

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