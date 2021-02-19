«Я в безопасности на Марсе»: на Красную планету села «Настойчивость»

Крики и аплодисменты в Лаборатории реактивных двигателей близ Лос-Анджелеса. Такие эмоции вызвал радиосигнал со словами «Я в безопасности на Марсе». Он подтвердил, что шестиколёсный ровер уцелел при посадке.

Марсоход НАСА под названием «Персеверанс», или «Настойчивость», прибыл на Красную планету. Это самая продвинутая к настоящему времени астробиологическая лаборатория. И она, пройдя через слои марсианской атмосферы, успешно села в районе огромного кратера. Там она будет искать следы древней микробиологической жизни.

Кратер называется Езеро. Учёные считают, что когда-то в том месте было озеро. Они также полагают, что в грунте на дне кратера можно будет найти останки микроорганизмов.

[Стив Юрчик, глава администрации НАСА]:«Эта миссия удивительна сама по себе. Наука, технологии и доставка образцов обратно на Землю. Но это также часть более масштабных планов по исследованию. Они включают понимание развития Марса: была ли там жизнь, а также подготовку будущих полётов на Марс людей».

Роботизированная станция летела от Земли к Марсу около семи месяцев. В целом она преодолела 472 миллиона километров, а затем на скорости 19 тысяч километров в час вошла в атмосферу Красной планеты.

Сложную серию манёвров во время посадки марсоход делал самостоятельно. При этом об успешной посадке на Земле узнали не сразу. Пока сигнал дошёл от одного из вращающихся вокруг Марса спутников, прошло 11 минут.

А так наблюдали за спуском жители небольшой боснийской деревни. О ней заговорили в 2018 году, поскольку выяснилось, что называется она так же, как и кратер на Марсе – Езеро. Мэр деревни через посольство США установила контакт с НАСА и надеется, что удачное совпадение поможет сделать эту местность популярной среди туристов.

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