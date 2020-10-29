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В тайваньском отеле-аквариуме в прозрачных тоннелях плавают пингвины

В тайваньском отеле-аквариуме в прозрачных тоннелях плавают пингвины

Отель-аквариум в Таиланде предлагает посетителям необычные впечатления. Декор вдохновлён романом «Двадцать тысяч лье под водой». Например,..

Дата загрузки: 2020-10-29

Отель-аквариум в Таиланде предлагает посетителям необычные впечатления. Декор вдохновлён романом «Двадцать тысяч лье под водой». Например, в каждом номере можно подключиться к прямой трансляции из основного аквариума, а по вестибюлю в прозрачных трубах плавают пингвины.
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