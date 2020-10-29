В тайваньском отеле-аквариуме в прозрачных тоннелях плавают пингвины Отель-аквариум в Таиланде предлагает посетителям необычные впечатления. Декор вдохновлён романом «Двадцать тысяч лье под водой». Например,.. Дата загрузки: 2020-10-29

Отель-аквариум в Таиланде предлагает посетителям необычные впечатления. Декор вдохновлён романом «Двадцать тысяч лье под водой». Например, в каждом номере можно подключиться к прямой трансляции из основного аквариума, а по вестибюлю в прозрачных трубах плавают пингвины.

Короткая ссылка на эту страницу: