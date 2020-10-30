В Великобритании появится первый дом, построенный роботом-каменщиком

Это стены будущего дома в деревне Эверингем. Он станет первым зданием в Великобритании, которое построит робот...

Это стены будущего дома в деревне Эверингем. Он станет первым зданием в Великобритании, которое построит робот.

Автоматизированного каменщика создала компания из Йоркшира. Она разрабатывала робота примерно четыре года, а теперь впервые испытывает его за пределами завода.

[Стюарт Паркс, директор компании Construction Automation]:

«Мы подражаем традиционному методу кладки кирпича, просто этот процесс автоматизирован. Раствор кладётся традиционным методом, а затем укладывается кирпич. Рядом с роботом находится опытный каменщик-оператор».

Разработчики робота говорят, что технология не угрожает рабочим местам. Замешивают раствор по-прежнему люди. Кроме того, некоторые работы может выполнить только квалифицированный специалист.

Задача робота-каменщика – ускорить строительство. Он укладывает кирпичи в два раза быстрее человека.

[Дэвид Лонгботтом, директор компании Construction Automation]:

«Это одна из последних отраслей, которая не взяла на вооружение робототехнику и не продвинулась вперёд. Технология строительства появилась тысячи лет назад, кирпич был сделан таким, чтобы помещаться в руке человека. С тех пор ничего не изменилось».

Робот оборудован компьютером. В него закладывают цифровой чертёж и план работ. Система трижды измеряет каждый кирпич, поскольку все они немного разного размера. Потом подаётся раствор, и робот с помощью датчиков определяет, как лучше уложить строительный материал. Также машина может определять, подходит ли погода для работы. В конце каждого дня робот фотографирует дом.

[Стюарт Паркс, директор компании Construction Automation]:

«Поскольку это компьютер, его можно подключить к интернету. Это позволяет местному руководству прямо из офиса следить за работой всех машин. Директор в головном офисе тоже может осматривать все стройплощадки и в режиме реального времени видеть, как работает каждый робот».

Создатели робота-каменщика надеются, что технология привлечёт в строительную отрасль больше молодёжи. Сейчас в Великобритании каменщики в основном среднего возраста.

Также разработчики считают, что такие машины помогут решить проблему нехватки жилья. Стране требуется по 200 тысяч новых домов в год. Успевают строить только 100 тысяч.

Дом в Эверингеме будет готов через несколько недель. В будущем робот будет возводить аналогичные дома всего за две недели. Компания планирует вывести технологию на рынок через полгода.

Короткая ссылка на эту страницу: