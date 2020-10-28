У берегов Франции перевернулась лодка с мигрантами, четверо погибли
У побережья французского города Лон-Плаж перевернулась лодка с иранскими мигрантами. Они пытались пересечь Ла-Манш и попасть..
Дата загрузки: 2020-10-28
Погибли двое детей пяти и восьми лет, а также – мужчина и женщина. Ещё 15 человек удалось спасти. Восемь из них пострадали от переохлаждения, у двоих была остановка сердца.
[Эрве Турмент, заместитель префекта Дюнкерка]:
«Всех эвакуировали. Я организовал тщательные поиски, которые сейчас в приоритете. Здесь есть оборудование для оказания помощи пострадавшим в любом состоянии».
Пострадавших мигрантов доставили в больницы Кале и Дюнкерка, остальных задержали для опроса.
Лодка перевернулась в двух километрах от берега. Её заметил местный яхтсмен. К месту бедствия направились четыре французских патрульных судна и одно рыболовное, а также – вертолёт.
Причина инцидента пока не установлена. Известно, что в этот день на Ла-Манше был сильный, порывистый ветер.
В этом году переплыли пролив и перебрались в Великобританию 7400 мигрантов. При этом не менее семи человек погибли. В 2019-м Ла-Манш пересекли 1800 искателей убежища, погибли четверо.
Британское правительство неоднократно требовало от французских властей принять действенные меры для предотвращения нелегальной миграции через Ла-Манш. Однако те говорят, что Великобритания как магнит притягивает мигрантов, и их трудно остановить.
Искатели лучшей жизни пересекают пролив на переполненных резиновых лодках либо на самодельных плотах. Иногда – просто вплавь.
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