У берегов Франции перевернулась лодка с мигрантами, четверо погибли

У побережья французского города Лон-Плаж перевернулась лодка с иранскими мигрантами. Они пытались пересечь Ла-Манш и попасть..

У побережья французского города Лон-Плаж перевернулась лодка с иранскими мигрантами. Они пытались пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию.

Погибли двое детей пяти и восьми лет, а также – мужчина и женщина. Ещё 15 человек удалось спасти. Восемь из них пострадали от переохлаждения, у двоих была остановка сердца.

[Эрве Турмент, заместитель префекта Дюнкерка]:

«Всех эвакуировали. Я организовал тщательные поиски, которые сейчас в приоритете. Здесь есть оборудование для оказания помощи пострадавшим в любом состоянии».

Пострадавших мигрантов доставили в больницы Кале и Дюнкерка, остальных задержали для опроса.

Лодка перевернулась в двух километрах от берега. Её заметил местный яхтсмен. К месту бедствия направились четыре французских патрульных судна и одно рыболовное, а также – вертолёт.

Причина инцидента пока не установлена. Известно, что в этот день на Ла-Манше был сильный, порывистый ветер.

В этом году переплыли пролив и перебрались в Великобританию 7400 мигрантов. При этом не менее семи человек погибли. В 2019-м Ла-Манш пересекли 1800 искателей убежища, погибли четверо.

Британское правительство неоднократно требовало от французских властей принять действенные меры для предотвращения нелегальной миграции через Ла-Манш. Однако те говорят, что Великобритания как магнит притягивает мигрантов, и их трудно остановить.

Искатели лучшей жизни пересекают пролив на переполненных резиновых лодках либо на самодельных плотах. Иногда – просто вплавь.

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