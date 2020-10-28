В Мельбурне отменяют строгий карантин

В коронавирусном очаге Австралии, городе Мельбурн, смягчают строгий карантин, который длился более трёх месяцев. В городе..

В коронавирусном очаге Австралии, городе Мельбурн, смягчают строгий карантин, который длился более трёх месяцев.

В городе живёт около 5 миллионов человек. Начиная со среды, здесь открываются кафе и рестораны. Также ослабляют ограничения на собрания людей в домах. Теперь двоим взрослым с детьми можно посещать другую семью.

[жительница Мельбурна]:

«Я взволнована, полна оптимизма и не могу дождаться. Скоро Рождество, так что это очень волнующее время». [житель Мельбурна]:

«Нужно продолжать держать этот курс, потому что это ещё не конец. Но я очень рад, что всё снова открывается». [житель Мельбурна]:

«Несомненно, это шаг в правильном направлении. Но до полного снятия ограничений впереди ещё долгий путь. Мы хотим, чтобы горожане вернулись на работу, на них держится наше кафе».

Карантин в Мельбурне ввели в июле после начала второй волны эпидемии. В августе ежедневно в стране выявляли более 700 новых инфицированных.

В целом в Австралии от COVID-19 скончалось более 900 человек, и 90% смертей приходится на штат Виктория. Он второй по густонаселённости в стране.

В среду в Виктории выявили два новых случая заражения. В течение двух дней до этого не выявляли ни одного.

[Дэниел Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:

«Теперь 16 200 магазинов, 5800 кафе и ресторанов, около тысячи салонов красоты и 800 баров могут открыться. То есть около 180 тысяч человек могут вернуться на работу. Это достижение, которым может гордиться каждый житель штата Виктория». [Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Хочу поздравить всех жителей Виктории и в особенности Мельбурна. Знаю, что вы долго этого ждали и, надеюсь, рады выйти на улицу. И я хочу вдохновить вас соблюдать меры безопасности, чтобы сохранить это положение в будущем».

В целом же в Австралии за всё время пандемии было выявлено менее 28 тысяч случаев заражения ковидом. Это намного меньше, чем в остальных развитых странах.

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