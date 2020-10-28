Пласидо Доминго в Москве: гала-концерт со звёздами оперы

[Пласидо Доминго, певец]:

«Как и для всего мира, это было очень тяжело. Но с другой стороны я провёл всё это время с женой, сыном и внуками. Обычно мы очень заняты: летаем по всему миру, выступая в разных местах. А тут была возможность побыть наедине с родными».

Пласидо Доминго на сцене Большого театра. 79-летний певец прибыл в Москву после семи месяцев самоизоляции.

В пору карантинных ограничений выступление удалось с размахом. Маэстро привёз в Россию собственный гала-концерт, собрав лучших оперных певцов из Европы, Африки и Америки.

[Пласидо Доминго, певец]:

«Среди этих международных артистов есть три российских: Аня, Юсиф и Эльдар. У нас чудесная команда. Такое удовольствие вернуться в этот театр. Впервые я здесь выступал в 74 году в роли Каварадосси в «Тоске» на гастролях театра Ла Скала и с тех пор ещё не возвращался на эту сцену».

В дуэте с Пласидо – Анна Нетребко. Исполняют партию графа ди Луна и Леоноры из оперы Верди «Трубадур». Нетребко – одна из ведущих сопрано в мире, звезда Ла Скала и Венской оперы.

[Анна Нетребко, певица]:

«Я несказанно счастлива сюда вернуться. Это любимый, родной театр… Мы все любим Пласидо. Мы благодарны, что он собрал плеяду великолепных певцов».

На сцене и участники конкурса «Опералия», одного из самых престижных в мире. Его курирует Пласидо Доминго, открывая молодые таланты. В Москву приехали сопрано южноафриканка Притти Йенде и шведка Кристина Нильсон и тенор испанец Шабьер Андуага.

[Притти Йенде, певица]:

«Я очень-очень счастлива быть здесь. Могу только три слова сказать по-русски: да, нет и спасибо. Для меня большая честь быть здесь с моими друзьями. Счастлива, что удалось это организовать в это безумное время пандемии».

В следующем году Пласидо Доминго вновь вернётся в Большой театр, где споёт в «Богеме», «Доне Карлосе» и «Травиате».

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