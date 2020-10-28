Кондитеры из разных стран испекли 300 панеттоне для конкурса в Риме

В Риме прошёл международный конкурс на лучший панеттоне. Так называется популярный итальянский кекс родом из Милана...

В Риме прошёл международный конкурс на лучший панеттоне. Так называется популярный итальянский кекс родом из Милана. По традиции его пекут на Рождество. В чемпионате участвуют 300 кондитеров, большая часть из них – итальянцы.

Жюри оценивает аромат выпечки, текстуру и вкус. Оно выбирает лучшие панеттоне в трёх категориях: инновационной, декоративной и классической.

[Роберто Лестани, глава Международной федерации шеф-кондитеров]:

«Классический панеттоне оценивается по нескольким критериям. Учитываются цвет, вкус, а также то, как он пропечён и как режется. Также мы определяем, насколько хорошие ингредиенты использовал шеф-кондитер».

Для приготовления панеттоне нужна идеальная закваска, продукты высшего качества и большой опыт. У кондитера Амадео Донатоне всё это есть. Он уже получил множество наград и в этом году решил не участвовать в конкурсе.

[Амадео Донатоне, кондитер]:

«Самое трудное – правильно добавлять ингредиенты. Их нужно класть понемногу, поскольку если ошибёшься, то можешь положить слишком много яиц или масла. Тогда тесто потеряет эластичность, и это уже не исправить».

В конкурсе, помимо итальянцев, участвуют кондитеры из Испании, Бразилии, Японии, Китая и США. Инновационные панеттоне украшены разными орехами либо шоколадом с перцем чили и даже имбирём. В этой категории пекари могут дать волю фантазии. Но в классический кекс добавляют только миндаль, изюм и засахаренные цитрусовые.

В категории «лучший классический панеттоне» победил итальянец Франческо Луни. Он кондитер в третьем поколении из города Падуя.

[Франческо Луни, победитель конкурса]:«Я посвящаю этот первый приз моему отцу, который скончался в прошлом году. Он был моим учителем, я всегда работал рядом с ним и теперь ношу память о нём в сердце. Спасибо, папа».

Мероприятие призвано вдохновить всех любителей кондитерского дела печь панеттоне. Ну а для победителей конкурса награда станет хорошей рекламой в преддверии рождественского сезона.

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