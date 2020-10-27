Красивое северное сияние сняли на видео в финской Лапландии

Полярное сияние озарило вечернее небо над Утсйоки в Лапландии. На севере Финляндии его можно наблюдать с..

Полярное сияние озарило вечернее небо над Утсйоки в Лапландии. На севере Финляндии его можно наблюдать с сентября по март. Цвета свечения зависят от его высоты. В этот раз небо окрасилось зелёным, белым и фиолетовым.

Полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосферы. Оно возникает при взаимодействии магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра. Такое свечение можно наблюдать у северного и южного полюсов Земли. Предсказать точное время и место его появления невозможно.

В последние годы в Финляндии устраивали для туристов так называемую охоту за северным сиянием. Путешественники любовались им в автобусах с прозрачной крышей либо просто под открытым небом. Также здесь есть отель, где построены домики с прозрачными куполами.

Однако в этом году пандемия отменила эти экзотические развлечения, поскольку туристов в Финляндию пока не пускают. Так что северным сиянием любуются местные жители.

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