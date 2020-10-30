Аргентинский спецназ уничтожил лагерь бездомных на окраине Буэнос-Айреса

Аргентинский спецназ уничтожил стихийный лагерь бездомных рядом с городом Герника в провинции Буэнос-Айрес. На этом поле..

Аргентинский спецназ уничтожил стихийный лагерь бездомных рядом с городом Герника в провинции Буэнос-Айрес. На этом поле площадью 100 гектаров нелегально поселились примерно 2500 семей, которые потеряли жильё во время карантина.

Выселить людей потребовали владельцы земли. Многие семьи покинули территорию в начале рейда, но некоторые начали сопротивляться. Они забрасывали полицейских камнями. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Не менее 30 человек задержаны, шестеро полицейских пострадали.

[выселенный из лагеря]:

«Мне не дали времени. Я даже не успел спасти свои вещи. Я всё потерял. Меня оставили на улице».

Большинство жителей нелегального поселения начали прибывать сюда в июле. Они сооружали лачуги из картона, пластика и металлических листов.

Перед выселением 600 семей подписали договор с властями. Людям выдали строительные материалы и деньги на аренду земли, чтобы они смогли построить жильё в другом месте.

В Аргентине карантин длится с 20 августа. Длительный «локдаун» ещё больше подорвал экономику, которая находится в рецессии с 2018 года. Ожидается, что в этом году ВВП страны сократится на 12%. Уже во втором квартале насчитывалось 400 тысяч безработных. По данным правительства, три миллиона 600 тысяч семей стали бездомными, из-за чего нелегальные поселения разрослись по всей стране.

Аргентина стоит на седьмом месте в мире по числу заражённых коронавирусом.

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