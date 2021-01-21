Сотрудники автовокзала в городе Куритиба, Бразилия, открыли двери терминала для трёх бездомных собак во время морозов. Они не только запустили собак в вокзал, но сделали для них специальные утеплённые лежанки.
Питоко, Зойньо и Макс – три бездомные собаки, которые живут на территории автовокзала.
Шины выстлали одеялами, чтобы было тепло в зимние ночи.
Несколько фото разместили на Facebook, и вскоре они стали вирусными.
Сотрудники автовокзала надеются, что благодаря фото собаки найдут себе хозяев.
Бразилия: зачем бездомным собакам открыли двери автовокзала
Сотрудники автовокзала в городе Куритиба, Бразилия, открыли двери терминала для трёх бездомных собак во время морозов. Они не только запустили собак в вокзал, но сделали для них специальные утеплённые лежанки.