Оазис покоя: жители Боготы наблюдают за колибри на холме Монсеррат

Колибри с ярким оперением помогают жителям колумбийской столицы Боготы отвлечься от суеты большого города. Понаблюдать за этими маленькими птицами можно в заповеднике на холме Монсеррат.

В 2000-х годах растительность здесь была в плачевном состоянии, и большинство птиц избегало этих мест. Специалисты стали высаживать деревья и кустарники, чтобы восстановить лес. Теперь на холме живут 115 видов пернатых, в том числе 18 видов колибри, среди них есть и мигрирующие. Несколько недель назад здесь открылась туристическая экотропа.

[Камило Кантор, сотрудник заповедника]:

«Иногда это кажется нереальным, потому что рядом стоит город с восьмимиллионным населением, и от него ежедневно исходит шум. Можно услышать шум и почувствовать, какой там грязный воздух. А эта тропа на Монсеррате похожа на оазис, где человек может избавиться от стресса».

Здесь развешены кормушки со сладким угощением. Они постоянно привлекают колибри. За день эти птички съедают корма в два раза больше своей массы.

[Освальдо Кортес, орнитолог]:

«Колибри не увидишь так запросто в других частях страны. Может быть, и найдёшь их, но с трудом. Нужно долго идти и долго ждать, пока колибри сядет на цветок. Благодаря кормушкам в нашем заповеднике вы быстро найдёте этих птиц, полюбуетесь ими и сфотографируете».

В природный парк приезжают и орнитологи, и просто любители прогулок на свежем воздухе.

[посетительница заповедника]:

«Это очень волнующе, потому что можно увидеть не одну колибри, а много. Можно рассмотреть клюв, крылья, оперение и услышать пение птицы».

Колибри обитают в Северной, Южной и Центральной Америке. Учёным известно более 350 видов этих птиц. В Колумбии водятся 135 видов.

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