Юрист и боксёр в одном лице помогает жителям трущоб Кении

Адвокат Шадрак Вамбуи вырос в трущобах столицы Кении – Найроби. Впрочем, юриспруденция – не единственное его увлечение. Он также с юности занимается боксом. Говорит, что это помогло ему стать более дисциплинированным, а также научиться сдерживаться, имея дело с полицией.

Столичных правоохранителей нередко обвиняют в превышении полномочий. По словам людей, они требуют взяток, а также занимаются вымогательством и даже убийствами.

[Шадрак Вамбуи, адвокат]:

«Из-за полицейских мы потеряли средства к существованию, мы также потеряли близких, поэтому я вырос, зная, что хочу противостоять этим полицейским. О профессии адвоката я узнал в 8 или 7 классе. Я узнал, что если стать адвокатом, это поможет защищаться в суде. Вот как я решил стать адвокатом».

29-летний Шадрак вошёл в адвокатские круги Кении в 2018 году. После этого решил помогать молодым людям из трущоб. Он обучает их боксу. Одновременно рассказывает, как действовать в случае произвола полиции.

[Шадрак Вамбуи, адвокат]:

«Я борюсь за людей в суде, за жизни людей, за их средства к существованию, их наследство, я буквально борюсь за их жизни. Когда представляешь людей, которым, если их обвинят, могут вынести приговор, вплоть до смертной казни, то понимаешь, что борешься за жизни людей».

Более того, кениец также убедил ещё 50 молодых адвокатов присоединиться к нему и посвятить часть своего времени помощи малоимущим. Вместе они создали организацию под названием «Закон улиц», через которую оказывают людям бесплатную юридическую помощь.

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