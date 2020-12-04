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Работают спасатели: в Александрии рухнул жилой дом

Работают спасатели: в Александрии рухнул жилой дом

На месте обрушения жилого дома в египетском городе Александрия продолжаются поисково-спасательные работы. Трагедия произошла в среду..

Дата загрузки: 2020-12-04

На месте обрушения жилого дома в египетском городе Александрия продолжаются поисково-спасательные работы. Трагедия произошла в среду вечером.

Как предполагается, в момент обрушения в доме было около 20 человек. Не менее шести погибли, несколько человек удалось извлечь живыми.

[Мохамед эль-Шериф, губернатор Александрии]:
«Под завалами могут оставаться 9 человек. Спасли ребёнка. Ждём, когда найдут остальных. Здесь у нас все спасательные службы, оборудование. Молим бога о спасении семьи мальчика. Мы будем здесь с ними, пока не обнаружат всех».

Как сообщают власти, начиная с 2000 года было принято несколько решений о выселении жильцов этого здания, однако этого так и не сделали.

[Мохамед эль-Шериф, губернатор Александрии]:
«В этом здании были подвал и три этажа. Ранее было принято несколько решений о его расселении. Здесь жили две семьи».

Что стало причиной обрушения дома, пока неизвестно. Здание было построено 80 лет назад.
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