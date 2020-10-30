Нападение с ножом в церкви Ниццы: трое убиты, нападавший ранен

Уровень угрозы безопасности во Франции поднят до наивысшего после нападения с ножом в церкви Нотр-Дам в..

Уровень угрозы безопасности во Франции поднят до наивысшего после нападения с ножом в церкви Нотр-Дам в Ницце. Мужчина 1999 года рождения с документами, выданными Красным крестом Италии, убил троих человек.

Тунисец прибыл в город утром 29 октября на поезде. Затем переоделся на станции и отправился в ближайшую базилику, которая находится в нескольких сотнях метров оттуда. Внутрь он зашёл около 8:30. С криками «Аллах акбар» он перерезал горло 55-летнему служителю церкви, затем практически обезглавил 60-летнюю прихожанку, а также нанёс многочисленные ножевые ранения другой 44-летней женщине.

Первые две жертвы погибли на месте. Третья смогла добраться до ближайшего кафе, где скончалась. Что касается нападавшего, то он, по-прежнему крича «Аллах акбар», попытался напасть и на прибывших на место полицейских. В результате получил серьёзные огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Он в критическом состоянии.

[Жан-Франсуа Ришар, прокурор по делам, связанным с терроризмом]:

«Учитывая все обстоятельства и природу преступления, совершённого против людей просто потому, что они в тот момент находились в церкви, учитывая использованный метод нанесения ран, наконец, учитывая весь контекст, расследование будет вести антитеррористический отдел прокуратуры».

Нападение произошло в день, когда мусульмане отмечают рождение пророка Мухаммеда, а также спустя несколько недель после того, как этнический чеченец обезглавил школьного учителя во Франции за то, что тот показывал детям на уроке карикатуры на пророка.

Местные жители шокированы.

[местная жительница]:

«Мы только что услышали по телевизору, что нашего церковного старосту убили. Я просто в шоке. Он всё ещё стоит у меня перед глазами, вижу, как он идёт, зажигает свечи. И теперь я понимаю, что его больше нет».

Место трагедии посетил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вскоре после этой атаки во французском городе Монфаве полицейские застрелили мужчину, который угрожал прохожим огнестрельным оружием. Кроме того, в Саудовской Аравии местный житель напал с ножом на охранника французского консульства в городе Джидда. Мужчина получил ранения, но угрозы жизни нет. Нападавший задержан.

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