В Перу новорождённый весом 580 г не только выжил, но и победил COVID-19

Этот малыш Хорхито стал новым символом надежды в Перу. Он родился на три месяца раньше срока..

Этот малыш Хорхито стал новым символом надежды в Перу. Он родился на три месяца раньше срока и при этом был заражён коронавирусом. «Ковидом» болела его мама.

Хорхито родился в середине июня – в разгар эпидемии в Перу. Первые четыре недели жизни он находился под круглосуточным наблюдением врачей. Потом ещё несколько месяцев длилась реабилитация. Теперь и мама, и малыш здоровы.

[Лисси Яя, мама ребёнка]:

«Это чудо, что мы вместе, что мы – мама и ребёнок – можем быть рядом. Для меня Хорхито – символ любви, надежды и, прежде всего, веры». [Амада Уртечо, врач]:

«Мы выписываем самого маленького ребёнка в нашей больнице. Он родился на 23 неделе беременности и весил 580 граммов. Это очень мало для новорожденного».

Перу – одна из наиболее пострадавших стран от коронавируса в мире. Здесь зарегистрировано почти 900 тысяч случаев заражения, однако сейчас эпидемия идёт на спад.

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