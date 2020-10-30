В Перу новорождённый весом 580 г не только выжил, но и победил COVID-19
Этот малыш Хорхито стал новым символом надежды в Перу. Он родился на три месяца раньше срока..
Дата загрузки: 2020-10-30
Хорхито родился в середине июня – в разгар эпидемии в Перу. Первые четыре недели жизни он находился под круглосуточным наблюдением врачей. Потом ещё несколько месяцев длилась реабилитация. Теперь и мама, и малыш здоровы.
[Лисси Яя, мама ребёнка]:
«Это чудо, что мы вместе, что мы – мама и ребёнок – можем быть рядом. Для меня Хорхито – символ любви, надежды и, прежде всего, веры».
[Амада Уртечо, врач]:
«Мы выписываем самого маленького ребёнка в нашей больнице. Он родился на 23 неделе беременности и весил 580 граммов. Это очень мало для новорожденного».
Перу – одна из наиболее пострадавших стран от коронавируса в мире. Здесь зарегистрировано почти 900 тысяч случаев заражения, однако сейчас эпидемия идёт на спад.
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