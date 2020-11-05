В США до сих пор считают бюллетени в рамках президентских выборов

Ключевые штаты – Северная Каролина, Пенсильвания и Джорджия – до сих пор не предоставили результатов президентских..

Ключевые штаты – Северная Каролина, Пенсильвания и Джорджия – до сих пор не предоставили результатов президентских выборов, мотивируя это тем, что ещё не дошли все бюллетени, отправленные по почте. Однако президент США Дональд Трамп в среду вечером уже объявил о своей победе в этих штатах.

Президент также заявил о своей возможной победе в штате Мичиган, если подтвердятся сообщения о массовых вбросах бюллетеней. Пока там перевес у Бейдена.

Впрочем, секретарь штата призвал сохранять терпение.

[Джоселин Бенсон, секретарь штата Мичиган]:

«Это кропотливый процесс. Мы сконцентрированы на том, чтобы точно и честно подсчитать каждый бюллетень, отправленный по почте. У нас много протоколов безопасности, которые помогают подтвердить подлинность бюллетеней. Именно поэтому процесс занимает столько времени».

Если действующий президент победит в этих четырёх штатах, то получит 281 голос выборщиков и сможет переизбраться на второй срок.

Байден на заявление Трампа никак не отреагировал. Однако в ходе пресс-конференции сказал, что, когда подсчёт голосов завершится, то он уверен, что победит.

Предвыборный штаб Дональда Трампа уже подал ряд судебных исков в штате Пенсильвания, чтобы прекратить подсчёт тех бюллетеней, которые приходят позже положенного срока. Такие же иски были поданы в Мичигане. А в Висконсине штаб Трампа потребовал пересчёта голосов.

Кроме того, иск будет подан в связи с тем, что чиновники-демократы не допускают к подсчёту голосов наблюдателей от республиканцев. Им позволяют присутствовать, но не разрешают подходить ближе чем на восемь метров. Из-за этого они не могут удостовериться в правильности учёта.

[Руди Джулиани, советник Дональда Трампа]:

«В три часа ночи появляется около 120 тысяч бюллетеней. И мы понятия не имеем, настоящие ли они. Мы не знаем, подписаны ли они, есть ли надлежащие почтовые штампы. Может один человек подал 100 тысяч бюллетеней, и их все подсчитали. Вот как они собираются выиграть». [Эрик Трамп, помощник Дональда Трампа]:

«Демократы знают, что для них единственный способ победить – это сфальсифицировать результаты в Пенсильвании. И мы видим это с первого дня. Мы находили бюллетени в сливных ямах. Они не позволяют нашим наблюдателям следить за подсчётом. Они не позволяют им заходить».

Выборы президента США прошли 3 ноября. Власти штатов, которые ещё не предоставили результатов, говорят, что завершат приём всех бюллетеней, отправленных по почте, не раньше пятницы.

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