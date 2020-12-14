В США продолжаются марши против махинаций на выборах

Тысячи человек по всем США выходят на марши Stop the Steal. Люди призывают расследовать предполагаемые махинации..

Тысячи человек по всем США выходят на марши Stop the Steal. Люди призывают расследовать предполагаемые махинации на выборах и остановить сертификацию результатов в ключевых штатах.

Это акция в Вашингтоне. Протестующие разочарованы недавним решением Верховного суда. Он отклонил иск штата Техас, к которому присоединилось ещё около 20 республиканских штатов. Все вместе они призывали признать неконституционными выборы в ключевых штатах – Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине.

В иске говорилось, что эти штаты до выборов намеренно ослабили избирательные правила, которые гарантировали безопасность голосования по почте. В итоге избирательные комиссии там не сверяли подписи на присланных бюллетенях. Кроме того, продлили срок подачи подобных бюллетеней.

При этом решение об изменении правил приняли органы, которые не имеют права этого делать. Всё это было нарушением Конституции США.

[Терри Деспой, протестующий]:

«Очень разочарован, поскольку Верховный суд должен был хотя бы заслушать дело. Кто-то должен услышать все свидетельства, услышать тех, кто считает, что выборы были сфальсифицированы, и вынести решение, основываясь на фактах, а не говорить, что у вас нет основания выносить обвинения, поскольку мы не понесли вреда. Мы все пострадали от этого. Я из Пенсильвании, и мой голос не учли». [Мелисса Карон, протестующая]:

«Трамп предупреждал нас об этом многие годы. Нам постоянно говорили об опасности голосования по почте. Однако демократы использовали любую возможность, чтобы проводить махинации. Нам нужно вернуть себе нашу победу».

Помимо иска Техаса остаётся ещё много судебных разбирательств, с помощью которых пытаются оспорить результаты выборов.

Сам Дональд Трамп говорит, что не собирается сдаваться. Недавно в своём Twitter он написал:

«В колеблющихся штатах выявили масштабные фальсификации. И во всех этих штатах нельзя законно назвать выборы завершёнными и честными, не наказав всех за совершённые преступления».

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