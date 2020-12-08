Оппозиция, ЕС и США не признают результатов парламентских выборов в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сказал, что не признаёт результатов парламентских выборов в Венесуэле. Согласно официальным..

[Хуан Гуайдо, лидер оппозиции Венесуэлы]:

«Несколько минут назад Европа утвердила схему санкций Магнитского, которая заключается в том, чтобы оказывать давление и вводить ограничения за нарушения прав человека, а также коррупцию. Думаю, это очень чёткий ответ на то, что происходит в Венесуэле».

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сказал, что не признаёт результатов парламентских выборов в Венесуэле. Согласно официальным данным, большинство получили сторонники президента Николаса Мадуро – почти 69%.

Многие прохожие на улицах Каракаса также недовольны результатами выборов.

[Освальдо Флорес, местный житель]:

«Надеюсь, ситуация изменится, поскольку мы все устали от одного и того же. Постоянно одно и то же. Если спросите, согласны ли мы, я уверен, что большинство венесуэльцев не согласны с тем, что делают власти».

Явка на выборах, которые прошли в минувшее воскресенье, составила всего 31%. Это в два раза меньше, чем было во время выборов в парламент в 2015 году. Оппозиция бойкотировала голосование, назвав его фарсом ради укрепления власти.

Мадуро вернул себе контроль над Национальной ассамблеей в условиях глубочайшего экономического кризиса, санкций со стороны США и массового бегства жителей в другие страны.

[Хорге Родригес, кандидат, избранный в Национальную ассамблею]:

«Послание для мира, особенно для агрессивных правительств, которые выступают против народа Венесуэлы, таково: санкции нужно отменить».

Ранее в этом году Верховный суд страны постановил, чтобы управление в нескольких оппозиционных партиях перешло в руки тех, кого до этого исключили из этих политических сил за предполагаемые связи с Мадуро. Это была одна из основных причин, почему оппозиция назвала эти выборы обманом.

Соединённые Штаты, Евросоюз и более десяти стран Латинской Америки также считают их сфальсифицированными.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Министры иностранных дел ЕС были вынуждены признать, что эти выборы не соответствуют даже минимальным международным стандартам легитимности. Они не смогли привлечь к голосованию людей. Выборы также не были инклюзивными и прозрачными, поэтому Евросоюз не может признать их результатов».

В 2015 году оппозиция Венесуэлы получила большинство мест в парламенте. Однако Верховный суд с тех пор блокировал любые законодательные инициативы. А в 2017 году Мадуро создал параллельный парламенту орган под названием Национальная конституционная ассамблея.

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